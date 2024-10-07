Очікувані кінопрем'єри жовтня 2024

Джокер: Безумство на двох (2024)

Joker: Folie à Deux

Артура Флека відправили до лікарні Аркхем, де він чекає суду через злочини, скоєні ним в образі Джокера. Розриваючись між двома особистостями, Артур не тільки пізнає справжнє кохання, а й знайде музику, яка завжди грала всередині нього…

Жанри: драма, кримінал, музика, трилер

Бюджет: $200 000 000

Тривалість: 2 год. 18 хв.

Країна: США

Світова прем'єра: 2 жовтня 2024 року

Режисер: Тодд Філліпс

Сценаристи: Скотт Сільвер, Тодд Філліпс, Пол Діні, …

Акторський склад: Хоакін Фенікс (Joaquin Phoenix), Леді Гага (Lady GaGa), Зазі Бітц (Zazie Beetz), Кетрін Кінер (Catherine Keener) та інші

Бешкетний учень рятує планету (2024)

Ducobu passe au vert!

Цей учень має безліч ідей та гаджетів, щоб перетворити життя вчителів на суцільні веселощі! Аби тільки не ходити до школи! Він навіть готовий рятувати планету, бо чув, що одна дівчина завдяки цьому цілий рік була вільна…

Жанри: комедія, пригоди, сімейний

Тривалість: 1 год. 22 хв.

Країни: Франція, Бельгія

Режисер: Елі Семун

Акторський склад: Елі Семун (Elie Semoun), Емілі Кан (Émilie Caen), Жерар Жюньо (Gérard Jugnot), Фредерік Бель (Frédérique Bel), Лоїк Лежандр (Loïc Legendre), Каролін Англад (Caroline Anglade), Франсуа Леванталь (François Levantal) та інші

Маєток привидів (2024)

Dagr

"Ти для мене лише кров"

Популярні блогери Тея та Луїз вирушають у покинутий маєток, щоб зняти для своїх глядачів паранормальні явища. У давнину тут було лігво окультистів, і щомісяця у повний місяць власник маєтку та його послідовники приносили в жертву вкрадену дівчину, щоб дати демонові нові сили та зміцнити його владу. Розставляючи камери по всьому будинку, вони не підозрюють, що сьогодні повня, і їм доведеться зіткнутися з потойбічними силами у прямому ефірі…

Жанр: жахи

Тривалість: 1 год. 17 хв.

Країна: Великобританія

Світова прем'єра: 7 лютого 2024 року

Режисер: Меттью Батлер-Харт

Сценаристи: Грем Батлер, Хетті Чепмен, Еллі Даклс, …

Акторський склад: Різ Моріц (Riz Moritz), Еллі Даклс (Ellie Duckles), Торі Батлер-Харт (Tori Butler-Hart), Метт Барбер (Matt Barber) та інші

Чудова недосконалість (2024)

Een Schitterend Gebrek

Загадкова куртизанка завжди ховає обличчя за вуаллю. Це розпалює пристрасть найвідомішого коханця – Казанови й змушує його невідступно переслідувати красуню, щоб дізнатися про її таємницю…

Жанр: драма

Тривалість: 1 год. 48 хв.

Країни: Нідерланди, Бельгія, Італія

Світова прем'єра: 6 вересня 2024 року

Режисер: Міхіл Ван Ерп

Сценаристи: Артур Жапен, Урсула Рані Шарма

Акторський склад: Дар Зузовскі (Dar Zuzovsky), Джона Хауер-Кінг (Jonah Hauer-King), Сем Хезелдайн (Sam Hazeldine), Рут Бекар (Ruth Becquart), Джая Бермані Амараль (Gaia Bermani Amaral)

Втеча на вікенд (2024)

Weekend in Taipei

Він спецагент, для якого не буває нездійсненних місій. Вона — найкращий перевізник на службі злочинного синдикату. Доля зіштовхує колишніх коханців під час чергового завдання, де їм належить виявити, що складніше, ніж вижити, лише одне — не закохатися одне в одного знову…

Жанри: бойовик, трилер

Тривалість: 1 год. 40 хв.

Країни: США, Франція

Світова прем'єра: 25 вересня 2024 року

Режисер: Джордж Хуан

Сценаристи: Люк Бессон, Джордж Хуан

Акторський склад

Люк Еванс (Luke Evans), Сон Ган (Sung Kang), Квай Луньмей (Kwai Lunmei) та інші

https://www.imdb.com/