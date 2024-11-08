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Очікувані кінопрем'єри листопада 2024. ТОП-9

Олена Чернінька
8 листопада, 2024 п'ятниця
21:52
Кіно новинки кіно на листопад

Найочікуваніші кінопрем’єри листопада 2024 року: від історичних драм до казкового фентезі

Зміст

"Емілія Перес"

Знаменитий режисер Жак Одіяр порадує своїх прихильників незвичайною історією свободи й трансформації. Мова піде про успішну адвокатку, яка отримує незвичне завдання. Жінка матиме нагоду допомогти наркобарону змінити стать та розпочати нове життя…

Прем’єра відбулася 7 листопада.

У головних ролях: Карла Софія Гаскон, Зої Салдана, Селена Гомес, Адріана Пас та інші.

"Буча"

Станіслав Тіунов створив нову драматичну стрічку. В ній він відтворює страшні події лютого-березня 2022 року в Україні. Фільм знято на реальних подіях. Громадянин Казахстану прийняв сміливе рішення в той час, коли Буча опинилась під окупацією…

Стрічка вийшла у прокат 7 листопада.

У головних ролях: Сергій Стрельников, Цезарій Лукашевич, В'ячеслав Довженко, Анастасія Нестеренко та інші.

"Гладіатор 2"

Славнозвісний режисер Рідлі Скот через понад два десятиліття повертається до свого оскароносного фільму. Це буде сиквел, який перенесе глядача на віддаль двадцяти років від подій першої частини. Мова піде про сина Луцілли, Луціуса та племінника Коммодуса…

Прем’єра запланована на 14 листопада.

У головних ролях: Пол Мескаль, Педро Паскаль, Джозеф Квінн, Фред Хехінгер, Конні Нільсен, Дензел Вашингтон та інші.

"Назавжди-назавжди"

Дебютна робота режисерки Анни Бурячкової. Сюжет занурить глядача в атмосферу Києва 1990-х років. 

Головна героїня – школярка Тоня - переходить до нової школи, де потрапляє до компанії безстрашної молоді…

В український прокат фільм виходить 21 листопада.

У головних ролях: Аліна Чебан, Захар Шадрін, Артур Алієв, Єлизавета Цілик, Дар'я Жихарська та інші.

"Конклав"

Мова піде про історичні вибори Папи Римського у Ватикані після смерті понтифіка. Розгортається запекла боротьба між трьома претендентами на престол…

Прем’єра – 21 листопада.

У головних ролях: Рейф Файнз, Стенлі Туччі, Джон Літгоу та інші.

"Мрійники"

На вас чекає еротична драма від Бернардо Бертолуччі 2003 року випуску. Це буде ретроспективний показ від компанії "Артхаус траффік". Сюжет переносить глядачів у революційний Париж 1968 року…

Показ відбудеться 21 листопада.

У головних ролях: Майкл Пітт, Ева Грін, Луї Гаррель, Робін Ренуччі, Анна Чанселлор, Флоріан Кадіу та інші.

"Wicked: Чародійка"

Глядач побачить екранізацію бродвейського мюзиклу. В центрі сюжету - історія дружби двох відьом із казкової країни Оз - зеленошкірої Ельфаби та тендітної Глінди. Обидві закохані в одного юнака й обидві протистоятимуть спільному ворогу – Чарівнику країни Оз…

Прем’єра – 21 листопада.

У головних ролях: Аріана Гранде, Синтія Еріво, Джонатан Бейлі, Джефф Ґолдблюм, Мішель Єо, Пітер Дінклейдж та інші.

"Редакція"

Новий фільм Романа Бондарчука досліджує світ регіональної журналістики на Херсонщині. Головний герой прагне висвітлювати важливі соціальні теми, але стикається з реальністю провінційних медіа…

Прем’єра – 28 листопада.

У головних ролях: Дмитро Багненко, Жанна Озірна, Римма Зюбіна, Андрій Кирильчук, Василь Кухарський, Олександр Шмаль, Олександр Ганноченко, Максим Курочкін та інші.

"Марія"

В центрі сюжету - біографічна драма від чилійського режисера Пабло Ларраїна, в ній мова піде про останній тиждень життя легендарної оперної співачки Марії Каллас…

Прем’єра біографічної драми відбудеться 28 листопада.

У головних ролях: Анджеліна Джолі, Валерія Голіно, Халук Більгінер та інші.

 

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Теги:
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Новини
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