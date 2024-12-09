Оголосили претендентів на "Золотий глобус", 5 номінацій у фільму з акторами-росіянами

Списки номінантів оприлюднили на сайті премії.

Американська кінопремія "Золотий глобус", яку присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси, назвала претендентів на 82-гу премію. Найбільше номінацій - 10 - отримав кримінальний мюзикл режисера Жака Одіара "Емілія Перес", зокрема "Найкраща комедія або мюзикл" та "Найкращий режисер". Нещодавно фільм виграв чотири з п'яти головних нагород на церемонії "Європейський кіноприз" (European Film Awards).

У цих же номінаціях на "Золотий глобус" за нагороду змагатиметься фільм про сина російського олігарха з росіянами в акторському складі "Анора" від режисера Шона Бейкера. Стрічка розповідає про роман стриптизерки з росіянином. Загалом фільм, в якому толерують росіян, отримав 5 номінацій.

Також 5 номінацій отримав американський комедійно-драматичний серіал "Ведмідь", створений Крістофером Сторером. "Ведмідь" цьогоріч виграв 11 статуеток "Еммі".

Присудження "Золотого глобусу", яке цього року пройде 5 січня, розпочинає сезон кіно- і теленагород, який завершується церемонією "Оскара".

Серед номінантів на "Золотий глобус" опинилися Майлі Сайрус, Селена Гомес, Аріана Гранде, Роббі Вільямс, Демі Мур, Анджеліна Джолі та Зендея.

Найкращий драматичний фільм

"Бруталіст"

"Боб Ділан: Цілком невідомий"

"Конклав"

"Дюна: Частина друга"

"Нікелеві хлопці

"5 вересня"

Найкращий комедійний фільм або мюзикл

"Емілія Перес"

"Анора"

"Суперники"

"Справжній біль"

"Субстанція"

"Wicked: Чародійка"

Найкращий режисер

Жак Одіяр за "Емілія Перес"

Шон Бейкер за "Анора"

Бреді Корбет за "Бруталіст"

Едвард Берґер за "Конклав"

Коралі Фарже за "Субстанція"

Паял Кападія за "Усе, що ми уявляємо світлом"

Найкращий актор драматичного фільму

Едріен Броді за "Бруталіст"

Тімоті Шаламе за "Боб Ділан: Цілком невідомий"

Деніел Крейґ за "Квір"

Колман Домінґо за "Синґ Синґ"

Ральф Фаеннс за "Конклав"

Себастьян Стен за "Учень: Становлення Трампа"

Найкраща акторка драматичного фільму

Анджеліна Джолі за "Марія"

Ніколь Кідман за "Хороша погана дівчинка"

Тільда Свінтон за "Кімната по сусідству"

Фернанда Торрес за "Я досі тут"

Памела Андерсон за "Остання танцівниця"

Кейт Вінслет за "Лі"

Найкращий актор комедійного фільму чи мюзиклу

Джессі Айзенберґ за "Справжній біль"

Г’ю Ґрант за "Єретик"

Ґабріель ЛаБелл за "Суботнє шоу"

Джессі Племонс за "Види милосердя"

Ґлен Павелл за "Найманий убивця"

Себастьян Стен за "Інша людина"

Найкраща акторка комедійного фільму чи мюзиклу

Емі Адамс за "Нічна сука"

Сінтія Еріво за "Wicked: Чародійка"

Карла Софія Ґаскон за "Емілія Перес"

Мікі Медісон за "Анора"

Демі Мур за "Субстанція"

Зендея за "Суперники"

Найкращий драматичний серіал

"День шакала"

"Дипломатка"

"Містер і місис Сміт"

"Шьоґун"

"Повільні коні"

"Гра в кальмара"

Найкращий комедійний серіал

"Хитрощі"

"Початкова школа Ебботт"

"Убивства в одній будівлі"

"Ніхто цього не хоче"

"Джентльмени"

"Ведмідь"

Найкращий мінісеріал

"Оленя"

"Дисклеймер"

"Чудовиська: Історія братів Менендес"

"Ріплі"

"Справжній детектив"

"Пінгвін"