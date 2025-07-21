"Океан Ельзи: Спостереження Шторму": у кінопрокат вийде документальний фільм про історію гурту

Про це Еспресо повідомили у пресслужбі Kinomania Film Distribution.

Документальний фільм про історію гурту "Океан Ельзи" вийде у всеукраїнський прокат 6 листопада. Стрічка отримала назву "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". Біографічний документальний фільм розповідає про насичений шлях гурту: від моментів, коли в них не вірив ніхто, до переповнених стадіонів — через особисті конфлікти, творчі розриви та історичні виклики, які переживала країна.

фото: KNIFE! Films

"Завдяки унікальним, раніше неопублікованим архівним матеріалам та інтерв’ю з колишніми й нинішніми учасниками глядачі побачать відверту історію гурту, пісні якого об’єднують українців і стали символом свободи, любові та боротьби", - зазначили у команді фільму.

Тизер майбутнього документального фільму вперше показали під час виступу гурту "Океан Ельзи" на головній сцені Atlas Festival 2025.

Режисером виступив Артем Григорян, продюсером — Максим Сердюк, сценаристом — Вадим Переверзєв.

"Моя мама, подивившись частково фільм, сказала: Славіку, я про це все не знала… Думаю, не тільки мама, а й більшість не знає багатьох моментів, які ми вперше показуємо у цьому фільмі. Та, мабуть, настав час бути відвертими", — поділився Святослав Вакарчук.

фото: KNIFE! Films

За виробництво відповідала студія KNIFE! Films, відома за стрічкою "Яремчук: Незрівнянний світ краси", що вийшла у 2024-му та побила рекорд, ставши найкасовішим документальним фільмом в історії українського прокату, а також за серіалами "ЕПІЗОДИ" та "СПАЛАХ".