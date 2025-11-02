Переможцем 54-го кінофестивалю "Молодість" став дебютний фільм Юрія Дуная "Втомлені": про що він

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті фестивалю, а також на Facebook-сторінці Національної спілки кінематографістів України.

"Цей фільм такий крихкий, як наше життя, і пронизливо тихий, хоча й оповідає про величезне, невимовне страждання. Цей фільм ставить болюче й важливе запитання: "Чи дійсно світ розуміє, що ми маємо на увазі, коли ми говоримо про війну?", - зазначила членкиня журі, продюсерка та режисерка Валерія Сочивець.

Стрічка отримала статуетку "Скіфський олень" та грошову винагороду в розмірі $5000.

фото: Національна спілка кінематографістів України

Більше про фільм

"Втомлені" є повнометражним режисерським дебютом відомого українського оператора Юрія Дуная. Продюсером є Пилип Іллєнко. Сюжет заснований на реальних історіях українських захисників, які після бойових дій стикаються з болісними наслідками війни.

У ролях: Валерія Ходос, Дмитро Сова, Ірма Вітовська, Дарія Творонович, Олена Узлюк, Олександр Мавріц та інші.

Хто отримав інші нагороди?

Найкращим фільмом Міжнародного конкурсу стала стрічка "Ми вам віримо" режисерів Шарлотт Девіллер та Арно Дюфе (Бельгія, 2025, 93’). Вона також отримала спеціальну відзнаку конкурсу - членкині журі відзначили операторську майстерність.

Другу спеціальну відзнаку за найкращу акторську роботу журі присудили виконавцю головної ролі у фільмі "Халамидник" режисера Гарріса Дікінсона (Сполучене Королівство, 2025, 99’) Френку Діллейну.

Найкращим короткометражним фільмом, а також володарем "Скіфського оленя" та премії у $2000 від фестивалю став "Квиток в один кінець: Тбілісі" Пауля Плоберґера (Австрія, Сакартвело, Німеччина, 2025, 30’).

Спеціальну відзнаку присудили фільму "Моя земля випалена", режисер Абдулрахман аш-Шувайкі (Бельгія, 2024, 30').

Найкращим студентським фільмом Міжнародного конкурсу стала стрічка "Аптека" Мартіна Монтельяно (Мексика, 2025, 25‘).

Спеціальна відзнака – у фільму "Земля пухом" Йозо Шмух (Хорватія, 2025, 20‘).

Спеціальну відзнаку отримав і герой фільму "Ромчик" режисера Алексіса Біката (Сполучене Королівство, 2024, 12‘) Роман Олексів.

Приз глядацьких симпатій та "Скіфського оленя" отримав фільм "Ремонт" Ґабріелє Урбонайтє (Литва, Латвія, Бельгія, 2025, 90’). Режисерка та актор Роман Луцький особисто представляли фільм у Києві.

Переможцем документального конкурсу стала стрічка "Юнацтво" Кані Лапуерта (Мексика, Німеччина, 2025, 84’).

Переможцем програми для підлітків став Фільм "Франк" Тиніса Пілла (Естонія, 2025, 109’) .

Спеціальною відзнакою програми для підлітків TEEN SCREEN відзначили дві стрічки:

"Біф" Інґріде Сантос (Іспанія, Мексика, 2025, 90’) – за музику;

Інґріде Сантос (Іспанія, Мексика, 2025, 90’) – за музику; "Природа невидимих речей" режисерки Рафаели Камело (Бразилія, Чилі, 2025, 90’) – за майстерну операторську роботу. TEEN SCREEN.

Переможцем національного конкурсу короткометражних фільмів стала стрічка "Роздуми про мир під час повітряного нальоту" режисера В’ячеслава Туряниці (Україна, 2025, 16’).

Спеціальні відзнаки національного конкурсу отримали фільм "Прелюдія" (Україна, 2025, 14’) режисерки Аліна Панасенко та стрічка "недоступні" режисера Кирила Земляного (Україна, Франція, Бельгія, Болгарія, Нідерланди, 2025, 20’).

Також на фестивалі працювало журі Спілки кінокритиків України у складі Ігора Кромфа, Яни Дудко та Олександра Гусєва. Вони відзначили одразу дві стрічки – "Недоступні" Кирила Земляного – "за щемке відображення дилем, що постають перед людиною, чия готовність допомагати ближнім зіштовхується з прагненням врятувати найближчих" та "Євротелепорт" режисерки Наталії Ільчук (Україна, Франція, 2025, 30’) – "за глибоке та інтимне кінематографічне дослідження трансформації сприйняття європейських цінностей крізь призму особистої пам’яті".

Почесного "Скіфського оленя" за внесок в українське кіномистецтво отримав кінорежисер Сергій Маслобойщиков.

Переможцем пітчингу фільмів RAW PITCH став проєкт фільму "Вовки на Марсовому полі" режисерки Марини Шкрабалюк.

Спеціальну відзнаку отримав кінопроєкт "Мова риб" режисерки Галини Лаврінець.