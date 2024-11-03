Кінофестиваль "Молодість" оголосив переможців: які стрічки здобули нагороди

Результати конкурсу фестиваль опублікував на Facebook-сторінці та сайті.

Зазначається, що гран-прі отримала стрічка "Медовий місяць" української режисерки Жанни Озірної. Вона отримала "Скіфського оленя" та приз у розмірі 5 тисяч доларів.

Найкращим фільмом Міжнародного конкурсу стала стрічка "Все, що ми уявляємо як світло" режисерки Паяль Кападії (Франція, Індія, Нідерланди, Люксембург, 2024). Фільм отримав "Скіфського оленя" та приз 2 тисячі доларів.

Спеціальну відзнаку Міжнародного конкурсу отримав фільм "Новий рік, що так і не настав" режисера Богдана Мурешану (Румунія, Сербія, 2024)

"Ми були глибоко зворушені фільмом про тоталітарну систему і те, як вона намагається ламати та дегуманізувати людей. У непослуху та опорі героїв цієї стрічки є багато надії і саме тому ми б хотіли нагородити Спеціальною відзнакою стрічку “Новий рік, що так і не настав” Богдана Мурешану", – зазначили у своєму обґрунтуванні члени журі.

Приз від Національної Спілки кінокритиків України здобула стрічка "Додаткові сцени" режисерів Романа Хімеї та Яреми Малащука.

"Метакартина, яка розмиває кордони між документальним та ігровим кіно й розмірковує, де закінчується актор і з’являється герой. Актуальна форма та драматургія висвітлює зв’язок між війною і цивільним життям та тривожне існування на межі реальності", – коментують нагороду журі.

Спецвідзнаку від Нацспілки кінокритиків отримав фільм "відеокамера sony dcr-trv265e digital8" режисера Геника Заяця.

"За експериментально-бунтівну форму, в основі якої лежать роздуми про сутність відео та камери й влучне культурологічне спостереження за еволюцією українського суспільства з початку 2000-х і до сьогодні", – зазначають організатори фестивалю.

Переможцем національного конкурсу короткого метру став фільм "Лелеки завжди повертаються додому" режисерки Ґали Козютинської.

"Ця прониклива стрічка про повернення, пам’ять і зв’язок із домом торкнулася сердець як глядачів, так і журі", – коментують організатори кінофестивалю.

Крім того, спеціальні відзнаки отримали також короткометражки "Додаткові сцени" режисерів Романа Хімея та Яреми Малащука та "Територія дитинства" Марини Шкрабалюк.

Головну нагороду програми Teen Screen здобув фільм "Переможці" режисерки Золеен Юсеф (Німеччина). А спеціальні відзнаки цієї програми отримали стрічки "Маленька Джо і старий" режисера Патріса Сове (Канада) та "Джіна" режисерки Ульріке Кофлер (Австрія).

"Ці фільми відзначені за яскраві та чуттєві історії, що зачіпають найважливіші теми для сучасних підлітків", – підкреслили у "Молодості".

Переможцем документального конкурсу став фільм "Квіти України" режисерки Аделіни Борець (Польща, Україна). У "Молодості" зазначають, що ця документальна стрічка – "проникливий погляд на боротьбу за збереження культурної спадщини та колективної пам’яті".

Також спеціальні відзнаки в цій номінації отримали стрічки "Проти вітру" режисерки Вані Тернер (Греція) і "Що тобі вчора снилось, Параджанов?" режисера Фараза Фешаракі (Німеччина).



Фільм "Мовчання устриць" режисера Маркоса Піментеля з Бразилії здобув Приз глядацьких симпатій. Команда "Молодості" вручила режисеру статуетку "Скіфський олень".

Головні нагороди студентського конкурсу кінофестивалю "Молодість" отримали "Як метелик" режисерки Іріс Ґершон Наґар (Ізраїль) та "Бася: три короткі історії" режисера Матеуша Пєтрака (Польщі), а спеціальні відзнаки - "Антологія річкової риби" режисерки Вєєри Ламінпаа (Фінляндія) та "Хаос, який лишився позаду" Нікоса Коліукоса (Греція).