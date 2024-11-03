Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Кінофестиваль "Молодість" оголосив переможців: які стрічки здобули нагороди

Кінофестиваль "Молодість" оголосив переможців: які стрічки здобули нагороди

Світлана Кравченко
3 листопада, 2024 неділя
10:53
Культура Кінофестиваль Молодість

У суботу, 2 листопада, відбулася церемонія нагородження переможців 53-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість"

Зміст

Результати конкурсу фестиваль опублікував на Facebook-сторінці та сайті.

Зазначається, що гран-прі отримала стрічка "Медовий місяць" української режисерки Жанни Озірної.  Вона отримала "Скіфського оленя" та приз у розмірі 5 тисяч доларів.

Найкращим фільмом Міжнародного конкурсу стала стрічка "Все, що ми уявляємо як світло" режисерки Паяль Кападії (Франція, Індія, Нідерланди, Люксембург, 2024). Фільм отримав "Скіфського оленя" та приз 2 тисячі доларів.

Спеціальну відзнаку Міжнародного конкурсу отримав фільм "Новий рік, що так і не настав" режисера Богдана Мурешану (Румунія, Сербія, 2024)

"Ми були глибоко зворушені фільмом про тоталітарну систему і те, як вона намагається ламати та дегуманізувати людей. У непослуху та опорі героїв цієї стрічки є багато надії і саме тому ми б хотіли нагородити Спеціальною відзнакою стрічку “Новий рік, що так і не настав” Богдана Мурешану", – зазначили у своєму обґрунтуванні члени журі.

Приз від Національної Спілки кінокритиків України здобула стрічка "Додаткові сцени" режисерів Романа Хімеї та Яреми Малащука.

"Метакартина, яка розмиває кордони між документальним та ігровим кіно й розмірковує, де закінчується актор і з’являється герой. Актуальна форма та драматургія висвітлює зв’язок між війною і цивільним життям та тривожне існування на межі реальності", – коментують нагороду журі.

Спецвідзнаку від Нацспілки кінокритиків отримав фільм "відеокамера sony dcr-trv265e digital8" режисера Геника Заяця.

"За експериментально-бунтівну форму, в основі якої лежать роздуми про сутність відео та камери й влучне культурологічне спостереження за еволюцією українського суспільства з початку 2000-х і до сьогодні", – зазначають організатори фестивалю.

Переможцем національного конкурсу короткого метру став фільм "Лелеки завжди повертаються додому" режисерки Ґали Козютинської.

"Ця прониклива стрічка про повернення, пам’ять і зв’язок із домом торкнулася сердець як глядачів, так і журі", – коментують організатори кінофестивалю.

Крім того, спеціальні відзнаки отримали також короткометражки "Додаткові сцени" режисерів Романа Хімея та Яреми Малащука та "Територія дитинства" Марини Шкрабалюк.

Головну нагороду програми Teen Screen здобув фільм "Переможці" режисерки Золеен Юсеф (Німеччина). А спеціальні відзнаки цієї програми отримали стрічки "Маленька Джо і старий" режисера Патріса Сове (Канада) та "Джіна" режисерки Ульріке Кофлер (Австрія).

"Ці фільми відзначені за яскраві та чуттєві історії, що зачіпають найважливіші теми для сучасних підлітків", – підкреслили у "Молодості".

Переможцем документального конкурсу став фільм "Квіти України" режисерки Аделіни Борець (Польща, Україна). У "Молодості" зазначають, що ця документальна стрічка – "проникливий погляд на боротьбу за збереження культурної спадщини та колективної пам’яті".

Також спеціальні відзнаки в цій номінації отримали стрічки "Проти вітру" режисерки Вані Тернер (Греція) і "Що тобі вчора снилось, Параджанов?" режисера Фараза Фешаракі (Німеччина).

Фільм "Мовчання устриць" режисера Маркоса Піментеля з Бразилії здобув Приз глядацьких симпатій. Команда "Молодості" вручила режисеру статуетку "Скіфський олень".

Головні нагороди студентського конкурсу кінофестивалю "Молодість" отримали "Як метелик" режисерки Іріс Ґершон Наґар (Ізраїль) та "Бася: три короткі історії" режисера Матеуша Пєтрака (Польщі), а спеціальні відзнаки - "Антологія річкової риби" режисерки Вєєри Ламінпаа (Фінляндія) та "Хаос, який лишився позаду" Нікоса Коліукоса (Греція).

  • Нагадаємо, Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" проходив з 26 жовтня по 3 листопада.

 

Теги:
Новини
Україна
українське кіно
кінофестиваль
Читайте також:
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
1 листопада, 2024 п'ятниця
Син Баканова в СБУ. Чому Захід не довіряє Зеленському та Єрмаку?
Віталій Портников
Автор Оксана Ліховід
1 листопада, 2024 п'ятниця
З 2025 по 2029 роки почнеться цікавий ризикований історичний процес, - Портников
На фото: Том Йорк з Radiohead
Автор Дар'я Тарасова
31 жовтня, 2024 четвер
"Не стій, як боягуз, підійди": Том Йорк на концерті різко відповів глядачеві, який зажадав осуду дій Ізраїлю в Газі
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.64
    Продаж 45.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
3 листопада
10:26
Іранська ракета Fateh-110
"Не зможемо стримати ізраїльтян": США застерегли Іран від повторної атаки на Ізраїль, - Axios
10:07
Ексклюзив
"Ситуація складна не тільки на Донеччині": військовий експерт Снєгирьов назвав напрямки, де росіяни намагаються просуватись
10:01
OPINION
Уроки Грузії та Молдови проходять мимо нас невивченими
10:00
Ексклюзив
Інша "1984" та Anima Oscura: як живе незалежний танц-театр INSHA Dance Company в Україні
10:00
Інженерні війська
3 листопада - День інженерних військ і День ракетних військ і артилерії
09:33
ППО, обстріл, ЗСУ
Сили ППО за ніч збили ракету і 66 із 96 дронів, якими РФ атакувала Україну
09:24
Оновлено
шахед
Росіяни вночі атакували Україну дронами: на Київщині, Чернігівщині й у Києві зафіксували падіння уламків
09:16
Південна Корея
ISW: Південна Корея може посилити підтримку України через відправку військ КНДР до Росії
08:40
тюрма
У колонії в Білорусі помер 22-річний політв'язень, засуджений за "шпигунство" та "екстремістську діяльність"
08:22
Оновлено
Курахове
За добу на фронті сталося 173 боєзіткнення: найбільше окупанти атакують на Курахівському напрямку
08:02
OPINION
Потенціал вичерпався? Де взяти новий
07:56
На фото втрати окупантів
Крилата ракета, 12 танків і понад 1400 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті
07:35
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Лубінець вимагає списки українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути
07:00
Огляд
Василь Ломаченко
"Обовʼязки Ломаченка в армії", а Магучіх - найкраща у Європі: головні новини українського спорту за тиждень
2024, субота
2 листопада
23:59
Ексклюзив
Прибудинкова агітація у США
У США волонтери агітують за вподобаного кандидата в президенти, не йдучи із дому: яким чином
23:36
Володимир Зеленський у Верховній Раді
"Кожна позиція має значення для всього фронту": Зеленський провів розмову зі Сирським
23:29
Молодший сержант, лікар-імунолог з Києва Андрій Рибаков
На війні загинув популяризатор науки, імунолог з Києва Андрій Рибаков
22:56
Український аеророзвідник Олександр Солонько
"Інакше Росія просто знищить Україну". Аеророзвідник Солонько пояснив, чому управління фронтом слід облаштувати за дивізійним принципом
22:24
смерть рашистським окупантам
Партизани зафіксували передислокацію російських десантників після удару ЗСУ по Запорізькій області
22:15
Молдова, вибори
"Ми знаємо де ти живеш і працюєш": перед 2-им туром виборів президента звичайні громадяни, журналісти та громадські діячі Молдови отримали дзвінки з погрозами
21:49
Грузія акції протестів
Опозиція встановить наметове містечко в середмісті Тбілісі
21:37
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни атакували Дніпропетровщину: серед поранених діти та працівниця залізниці
21:34
Світлина з етеру телеканалу "Імеді"
Грузинська опозиційна партія: перед виборами за нами стежили російські оперативники
21:23
"Вдома були самі діти". У Полтаві "шахед" знищив будинок племінниці письменниці Наталки Ворожбит
21:16
Ексклюзив
Сі Цзіньпін літак
У Сі Цзіньпіна є проєкт іншої Європи, - Портников
21:12
Збірна Брунею з футболу
Збірна Брунею погодилась грати проти Росії: випустять аматорів з армійської команди
21:09
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили "шахеди" на територію України: ситуація ввечері 2 листопада
21:01
Чому Україна не приєднується до стандартів ЄС щодо питної води: відповідь МОЗ
20:46
Володимир Зеленський
"Шахеди" та ракети містять іноземні компоненти, це глобальна загроза: Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти РФ
20:29
Ексклюзив
Володимир Путін
Амбіції Путіна перетворити БРІКС на військовий альянс виглядають безперспективними, - дипломат Брайза
20:19
Борнмут, Ілля Забарний, АПЛ
"Борнмут" Забарного сенсаційно переміг "Ман Сіті" в АПЛ
20:03
Оновлено
"Карпати" - "Лівий Берег" 3:0 (02.11.2024)
"Шахтар" не без зусиль вирвав перемогу над "Чорноморцем", а "Карпати" рознесли "Лівий берег": розклад і результати матчів 12-го туру УПЛ
20:02
Становище навколо міста Курахове Донецької області (02.11.2024)
Росіяни оточують Курахове: інформація від DeepState та Генштабу
20:00
OPINION
Росіяни готові зруйнувати власну країну, аби зруйнувати Україну
19:56
Ізраїль, ЦАХАЛ
"Хезболла" здійснила авіаудар по Ізраїлю: 11 людей поранені
19:33
Чехія Україна
Чехія дозволила лише кожному третьому добровольцю законно долучитися до ЗСУ
19:30
Ексклюзив
саміт БРІКС
Путін у слабкому становищі: політолог Морозов про аналіз саміту БРІКС, на якому Кремль не просунув свої плани
19:23
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Окупанти з БПЛА атакували авто на Харківщині: двоє людей поранені
19:18
Марія Берлінська Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Без мобілізації жінок на нас чекає повна окупація й уся країна у братських могилах, - військова Марія Берлінська
19:11
Каховське водосховище
На ТОТ півдня України зникають річки та міліють водосховища: населення ризикує залишитись без прісної води
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV