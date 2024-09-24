Міжнародний кінофестиваль "Молодість" оголосив фільми національного конкурсу

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.

У столиці з 26 жовтня по 3 листопада відбудеться 53-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість". Національний повнометражний конкурс уже втретє проходитиме в межах FILMFEST HAMBURG у Німеччині, що триватиме з 26 вересня по 5 жовтня.

Цьогорічний фестиваль пройде під гаслом "Кіно, що залишає сліди" й продемонструє близько 200 фільмів.

До програми конкурсу ввійшли ігрові повнометражні фільми, створені за підтримки Держкіно протягом 2023-2024 років:

"Редакція", режисер Роман Бондарчук

"Сірі бджоли", режисер Дмитро Мойсеєв

"Степне", режисерка Марина Врода

"БожеВільні", режисер Денис Тарасов

"Дім за склом", режисер Тарас Дронь

"Киснева станція", режисер Іван Тимченко

Документальна стрічка "Фрагменти льоду" Марії Стоянової закриє 53-й кінофестиваль "Молодість" у межах кінофестивалю в Гамбургу.

До складу журі конкурсу увійшли продюсерка Наталія Лібет, режисерка та продюсерка Анастасія Буковська та кіноексперт Денніс Рух.

Гран-прі за найкращий фільм Міжнародної конкурсної програми - $5 тис. та статуетка "Скіфський олень". Приз за найкращий фільм у кожній категорії Міжнародної конкурсної програми становитиме $2 тис., а переможці також отримають статуетки "Скіфський олень".

Кінофестиваль Молодість" наразі єдиний міжнародний кінофестиваль в Україні, що має акредитацію міжнародної асоціації кінопродюсерів FIAPF. Це одна з найбільших кіноподій у Східній Європі.

