Міжнародний кінофестиваль "Молодість" оголосив фільми національного конкурсу
Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" проходитиме з 26 жовтня по 3 листопада, у національному конкурсі змагатимуться 6 фільмів
Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.
У столиці з 26 жовтня по 3 листопада відбудеться 53-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість". Національний повнометражний конкурс уже втретє проходитиме в межах FILMFEST HAMBURG у Німеччині, що триватиме з 26 вересня по 5 жовтня.
Цьогорічний фестиваль пройде під гаслом "Кіно, що залишає сліди" й продемонструє близько 200 фільмів.
До програми конкурсу ввійшли ігрові повнометражні фільми, створені за підтримки Держкіно протягом 2023-2024 років:
- "Редакція", режисер Роман Бондарчук
- "Сірі бджоли", режисер Дмитро Мойсеєв
- "Степне", режисерка Марина Врода
- "БожеВільні", режисер Денис Тарасов
- "Дім за склом", режисер Тарас Дронь
- "Киснева станція", режисер Іван Тимченко
Документальна стрічка "Фрагменти льоду" Марії Стоянової закриє 53-й кінофестиваль "Молодість" у межах кінофестивалю в Гамбургу.
До складу журі конкурсу увійшли продюсерка Наталія Лібет, режисерка та продюсерка Анастасія Буковська та кіноексперт Денніс Рух.
Гран-прі за найкращий фільм Міжнародної конкурсної програми - $5 тис. та статуетка "Скіфський олень". Приз за найкращий фільм у кожній категорії Міжнародної конкурсної програми становитиме $2 тис., а переможці також отримають статуетки "Скіфський олень".
Кінофестиваль Молодість" наразі єдиний міжнародний кінофестиваль в Україні, що має акредитацію міжнародної асоціації кінопродюсерів FIAPF. Це одна з найбільших кіноподій у Східній Європі.
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