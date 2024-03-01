"Помилки — не привід засуджувати": актор Яцентюк обурився через критику фільму "Буча"
Зірка фільму "Памфір" Олександр Яцентюк переконаний, що Україна має створювати стрічки про російсько-українську війну для локальної та міжнародної аудиторії
Про це він сказав в інтервʼю УНІАН.
Український актор та режисер Олександр Яцентюк поділився, як ставиться до суперечок, що виникли навколо художнього фільму "Буча". Стрічка є екранізацією історій лютого-березня 2022 року з окупованої росіянами Бучі та навколишніх міст і селищ.
Олександр Яцентюк зазначив, що певні неточності — не привід засуджувати фільм і команду.
"Не можу зрозуміти, хто та як вирішує, кому можна знімати про війну, про Бучу, а кому не можна. Хто ця людина?! Це абсурд. Звісно, можуть бути помилки, неточності, але це не привід засуджувати чи забороняти людям створювати щось важливе для них. Це розділення не допомагає, а навпаки руйнує", - зауважив Яцентюк.
Він уточнив, що вважає важливим, щоб фільми знімались не заради хайпу, а за щирим бажанням і мали мету.
"Якщо автор відчуває, що хоче й може підняти цю тему в кіно, то хай робить. Потрібно створювати своє не тільки для України, але й для зовнішнього ринку. Потрібно протидіяти російській пропаганді, яка поклала лапу на весь світ і своїми мацаками тисне на потрібні їй країни", - додав актор.
Прем'єра "Бучі" в Україні відбудеться у вересні 2024 року, прокат робитиме Film.UA Group.
Фільм "Буча" критикують зокрема за те, що він виходить надто рано: описані у ньому трагічні події сталися 2 роки, тіла не всіх жертв ідентифіковані, а у живих свідків фільм може викликати ретравматизацію. Окрім цього, команда фільму розмістила на міжнародному постері фото з Бородянки. Українці розкритикували їх за те, що така невідповідність може підірвати довіру глядачів за кордоном і зіграти на руку російській пропаганді.
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