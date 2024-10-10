Saturday Night - комедійна драма. Чекаємо вже 11 жовтня

Saturday Night (Суботній вечір)



Попри всю свою складну історію та часті помилки, Saturday Night Live був, є і (принаймні деякий час) залишатиметься культурним джаггернаутом. Тому має сенс зняти байопік напередодні прем’єри його 50-го сезону.

Дія фільму відбувається в 1975 році й розповідає про створення та перший випуск програми Saturday Night на NBC, пізніше відомої як Saturday Night Live.

У цій комедійній драмі режисера Джейсона Рейтмана багато чудових перук і багато талановитих акторів у зірковому акторському складі, включно з (глибокий вдих) Габріель ЛаБелль, Рейчел Сеннотт, Корі Майкл Сміт, Елла Хант, Ділан О’Браєн, Ламорн Морріс, Ніколас Бруан, Купер Гоффман, Кайя Гербер, Дж. К. Сіммонс та ін.