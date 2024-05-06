Серіали, засновані на реальних подіях. ТОП -5
Наша чергова п’ятірка цікавезних серіалів. Цього разу - всі на реальних подіях. На вас чекають трагедія та лірична комедія, булінг і сварки, любов, примирення й ворожнеча, спокій і чвари, пригоди й сум, усе, що тільки може оточувати людей
Вона ж Грейс
Alias Grace
Канада, 2017 рік
Трилер, драма, кримінал, біографія
IMDb: 7,7
У 1843 році юну покоївку Грейс Маркс звинувачують у вбивстві свого господаря Томаса Кіннера та його вагітної коханки і засуджують до ув'язнення. Лікар Саймон Джордан, розмовляючи з героїнею, намагається визначити, чи правда вона винна у злочині, але день за днем все більше переймається симпатією до дівчини…
Місіс Америка
Mrs. America
США, 2020 рік.
Драма, біографія, історія.
IMDb: 7,9.
У 1968 році у США прихильниці емансипації об'єднуються задля прийняття важливої поправки до закону про рівні права. Їм протистоїть права активістка Філліс Шлефлі, яка щиро вірить, що місце жінки на кухні. Але іронія в тому, що героїня сама незабаром перестає відповідати тому образу, який так затято просуває…
Найгучніший голос
The Loudest Voice
США, 2019 рік.
Драма, біографія.
IMDb: 7,9.
Серіал розповідає про Роджера Айлза — одного з найефективніших медіаменеджерів Америки. Під його керівництвом канал Fox News досяг неймовірних успіхів, видаючи в ефір фейки. Проте все змінилося, коли Айлза звинуватили у харасменті…
Майстри сексу
Masters of Sex
США, 2013-2016 роки.
Драма, мелодрама.
IMDb: 7,9.
За провокаційною назвою насправді ховається історія реального сексолога Вільяма Мастерса та його асистентки Вірджинії Джонсон, які понад півстоліття тому здійснили безліч відкриттів у сфері взаємин статей…
Блиск
GLOW
США, 2017-2019 роки
Драма, комедія, спорт
IMDb: 8,0
Безробітна актриса Рут Уайлдер та ще кілька дівчат вирішують влаштуватися у телевізійне шоу про жіночий реслінг. До початку зйомок залишається зовсім мало часу, і учасницям потрібно не тільки встигнути опанувати всі необхідні прийоми, а й придумати собі якомога неординарніший сценічний образ…
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