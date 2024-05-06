Серіали, засновані на реальних подіях. ТОП -5

Вона ж Грейс

Alias Grace

Канада, 2017 рік

Трилер, драма, кримінал, біографія

IMDb: 7,7

У 1843 році юну покоївку Грейс Маркс звинувачують у вбивстві свого господаря Томаса Кіннера та його вагітної коханки і засуджують до ув'язнення. Лікар Саймон Джордан, розмовляючи з героїнею, намагається визначити, чи правда вона винна у злочині, але день за днем все більше переймається симпатією до дівчини…

Місіс Америка

Mrs. America

США, 2020 рік.

Драма, біографія, історія.

IMDb: 7,9.

У 1968 році у США прихильниці емансипації об'єднуються задля прийняття важливої поправки до закону про рівні права. Їм протистоїть права активістка Філліс Шлефлі, яка щиро вірить, що місце жінки на кухні. Але іронія в тому, що героїня сама незабаром перестає відповідати тому образу, який так затято просуває…

Найгучніший голос

The Loudest Voice

США, 2019 рік.

Драма, біографія.

IMDb: 7,9.

Серіал розповідає про Роджера Айлза — одного з найефективніших медіаменеджерів Америки. Під його керівництвом канал Fox News досяг неймовірних успіхів, видаючи в ефір фейки. Проте все змінилося, коли Айлза звинуватили у харасменті…

Майстри сексу

Masters of Sex

США, 2013-2016 роки.

Драма, мелодрама.

IMDb: 7,9.

За провокаційною назвою насправді ховається історія реального сексолога Вільяма Мастерса та його асистентки Вірджинії Джонсон, які понад півстоліття тому здійснили безліч відкриттів у сфері взаємин статей…

Блиск

GLOW

США, 2017-2019 роки

Драма, комедія, спорт

IMDb: 8,0

Безробітна актриса Рут Уайлдер та ще кілька дівчат вирішують влаштуватися у телевізійне шоу про жіночий реслінг. До початку зйомок залишається зовсім мало часу, і учасницям потрібно не тільки встигнути опанувати всі необхідні прийоми, а й придумати собі якомога неординарніший сценічний образ…