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Шварценеґґер переніс ще одну операцію на серці, йому встановили кардіостимулятор

25 березня, 2024 понедiлок
16:46
Кіно Арнольд Шварценеггер

Голлівудський актор та бодибілдер Арнольд Шварценеґґер зізнався, що йому щойно зробили чергову операцію на серці з усунення вродженої вади

Про це пише Men's Health.

76-річний голлівудський актор, колишній губернатор Каліфорнії та бодибілдер Арнольд Шварценеґґер поділився новинами про своє здоров'я. За останні роки він переніс кілька операцій, щоб виправити вроджену хворобу серця. Він ділиться подробицями про своє одужання у соціальних мережах. 

В останньому випуску подкасту Arnold's Pump Club актор розповів, що щойно переніс додаткову операцію для встановлення кардіостимулятора, і пояснив, чому для нього так важливо публічно ділитися інформацією про це.

"Минулого понеділка мені зробили операцію, щоб я став трошки більш машиною: я отримав кардіостимулятор. Мушу вам сказати, що просто розповісти це всім вам суперечить моєму вихованню в Австрії, де ніхто і ніколи не говорив про медичні проблеми. Усе, що пов’язано з охороною здоров’я, трималося при собі", - поділився бодибілдер.

Він пояснив, що отримав багато повідомлень і електронних листів від людей, які народилися з двостулковим аортальним клапаном, як і він. Вони розповідали зірці, що його історія про операції із заміни аортального клапана додала їм сміливості та надії впоратися зі своїми проблемами зі здоровʼям.

"Отож, оскільки я знаю, що йти проти свого таємничого інстинкту та бути відвертим допомагає людям, який у мене вибір?", - зауважив Шварценеґґер.

Він уточнив, що йому став потрібен кардіостимулятор, оскільки рубцева тканина від однієї з його попередніх операцій спричинила порушення серцевого ритму.

"Таке життя з генетичною проблемою серця. Але ви не почуєте, як я скаржуся. Двостулкові клапани моєї матері та її матері вбили їх. Я все ще тут завдяки медичним інноваціям та завдяки тому, що дуже старанно підтримував зв’язок зі своїми лікарями та прислухався до них. Моя мати відмовилася від операції по заміні клапана. Але тоді єдиним варіантом було відкрите серце. Сьогодні вони замінюють клапани інвазивними процедурами, коли ви можете повернутися додому того ж дня", - додав актор.

Шварценеґґер похвалив свою команду лікарів у клініці Клівленда, які "дивовижно піклувалися" про нього та "зробили операцію максимально безболісною", і зазначив, що він задоволений тим, як проходить його відновлення.

"У понеділок мені зробили операцію, а до п’ятниці я вже був на великому екологічному заході зі своєю подругою та колегою по фітнесу Джейн Фондою. До речі, коли ми говоримо про те, що фізичні вправи є єдиною чарівною пігулкою для уповільнення старіння, подивіться на Джейн... Я не можу деякий час займатися серйозними тренуваннями в тренажерному залі, але я буду на 100% готовий до [зйомки нового сезону шпигунсько-пригодницького телесеріалу Netflix] FUBAR наступного місяця!", - підсумував актор.

Минулого року Арнольд Шварценеґґер зізнався, що успіхом у карʼєрі завдячує спорту, та поділився, що досі регулярно тренується.

Теги:
Культура
Здоров'я
Шоу-бізнес
Арнольд Шварценеггер
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