Шпигунський серіал Fubar від Netflix: Шварценеггер вперше спробує себе у новому амплуа
75-річний актор та політик вперше знявся у головній ролі у телесеріалі, де він зіграє спецагента ЦРУ
Декілька годин тому Netflix оприлюднив перший трейлер нового фільму.
Арнольд Шварценеггер зіграє співробітника ЦРУ, який багато років брехав про свою роботу власній донці (Моніка Бабаро). Але, сюрприз-сюрприз, донька теж не була відвертою с татом. Тож вони обидва не знають, що працюють на одну й ту ж саму контору.
Творцем FUBAR став Нік Сантора, якій брав участь у створенні культових серіалів як The Sopranos (1997-2007), Prison Break (2005-2009), Lie to Me (2009-2011) та Reacher.
Шпигунська історія під назвою FUBAR вийде на Netflix вже 25 травня 2023 р.
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