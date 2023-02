Декілька годин тому Netflix оприлюднив перший трейлер нового фільму.

Арнольд Шварценеггер зіграє співробітника ЦРУ, який багато років брехав про свою роботу власній донці (Моніка Бабаро). Але, сюрприз-сюрприз, донька теж не була відвертою с татом. Тож вони обидва не знають, що працюють на одну й ту ж саму контору.

Творцем FUBAR став Нік Сантора, якій брав участь у створенні культових серіалів як The Sopranos (1997-2007), Prison Break (2005-2009), Lie to Me (2009-2011) та Reacher.

Шпигунська історія під назвою FUBAR вийде на Netflix вже 25 травня 2023 р.