"На наших руках кров": Шварценеггер звинуватив Європу у фінансуванні війни РФ проти України
Американський актор та колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер заявив, що Європа винна у фінансуванні війни РФ проти України
Про це повідомляє DW.
"1300 ракет, які Росія випустила за перші два місяці війни по Україні коштували 7,7 млрд євро. За цей же час Європа заплатила росіянам 44 млрд євро за енергоносії. На наших руках кров. Ми повинні зробити все, щоб позбавитися нашої залежності від викопного палива", - сказав Шварценеггер під час виступу по відеозв'язку на кліматичній конференції в Австрії.
- 13 червня Центр досліджень енергетики та чистого повітря повідомив, що за сто днів повномасштабної війни в Україні Росія отримала від продажу нафти, газу та вугілля $98 млрд.
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