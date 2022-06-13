Про це повідомляє The Guardian.

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, Росія заробила $98 млрд (93 млрд євро). Більшу частину цієї суми росіянам заплатили країни Європейського Союзу. На частку ЄС припав 61% російського експорту викопного палива на суму близько 57 млрд євро.

Найбільшими покупцями стали Китай - 12,6 млрд євро, Німеччина - 12,1 млрд євро та Італія - 7,8 млрд євро.

Росія насамперед отримувала доходи на продаж сирої нафти ($46 млрд). За нею йдуть газ, нафтопродукти, скраплений газ та вугілля.

Експерти наголосили, що незважаючи на те, що російський експорт у травні різко скоротився, а країни та компанії відмовилися від його постачання через війну в Україні, глобальне зростання цін на викопне паливо продовжило збагачувати Москву, а доходи від експорту досягли рекордно високого рівня.

За даними CREA, середні експортні ціни в Росії були приблизно на 60% вищими, ніж минулого року. У звіті також йдеться, що деякі країни збільшили закупівлі у Росії - це Китай, Індія, Об'єднані Арабські Емірати та Франція.

2 квітня Bloomberg повідомив, що Росія у 2022 році може заробити майже $321 млрд на експорті енергоносіїв, якщо не буде запроваджено ембарго.

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