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Війна з Росією: хроніка
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Росія з початку повномасштабної війни в Україні заробила на енергоносіях майже $100 млрд

13 червня, 2022 понедiлок
09:26
Економіка нафта нафтопровід

За сто днів повномасштабної війни в Україні Росія отримала від продажу нафти, газу та вугілля $98 млрд

Про це повідомляє The Guardian

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, Росія заробила $98 млрд (93 млрд євро). Більшу частину цієї суми росіянам заплатили країни Європейського Союзу. На частку ЄС припав 61% російського експорту викопного палива на суму близько 57 млрд євро. 

Найбільшими покупцями стали Китай - 12,6 млрд євро, Німеччина - 12,1 млрд євро та Італія - 7,8 млрд євро.

Росія насамперед отримувала доходи на продаж сирої нафти ($46 млрд). За нею йдуть газ, нафтопродукти, скраплений газ та вугілля.

Експерти наголосили, що незважаючи на те, що російський експорт у травні різко скоротився, а країни та компанії відмовилися від його постачання через війну в Україні, глобальне зростання цін на викопне паливо продовжило збагачувати Москву, а доходи від експорту досягли рекордно високого рівня.

За даними CREA, середні експортні ціни в Росії були приблизно на 60% вищими, ніж минулого року. У звіті також йдеться, що деякі країни збільшили закупівлі у Росії - це Китай, Індія, Об'єднані Арабські Емірати та Франція.

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Світ
Росія
ЄС
газ
санкції
нафта
вугілля
енергоносiї
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