Музиканти гурту Kalush Orchestra зустрілися зі Шварценеґґером у Лос-Анджелесі
Музиканти українського гурту Kalush Orchestra зустрілися у США з кіноактором, бізнесменом і політиком Арнольдом Шварценеґґером
Про це Шварценеґґер написав у твіттері.
"Це було фантастично – зустріти Kalush Orchestra, чемпіонів Євробачення від України. Ви мене надихаєте!" – підписав кіноактор світлини з українськими музикантами.
Як видно з фото, українці подарували Шварценеґґеру фірмову рожеву панаму соліста "Калуша" Олега Псюка.
Про зустріч з легендарним актором "Калуш" написали також на своїй сторінці в інстаграмі.
"Нас запросив до себе додому Шварценеґґер", - зазначено в дописі.
Гурт Kalush Orchestra нині перебуває з гастрольним туром у Сполучених Штатах Америки та Канаді. Попереду в музикантів – виступи в Далласі, Г'юстоні, Філадельфії, Нью-Йорку, Вашингтоні, Маямі, Чикаго й Монреалі,а також у канадських Торонто, Едмонтоні, Калгарі, Вінніпег. Потім гурт планує концерти в Німеччині.
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