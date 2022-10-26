Про це Шварценеґґер написав у твіттері.

"Це було фантастично – зустріти Kalush Orchestra, чемпіонів Євробачення від України. Ви мене надихаєте!" – підписав кіноактор світлини з українськими музикантами.

Як видно з фото, українці подарували Шварценеґґеру фірмову рожеву панаму соліста "Калуша" Олега Псюка.

Про зустріч з легендарним актором "Калуш" написали також на своїй сторінці в інстаграмі.

"Нас запросив до себе додому Шварценеґґер", - зазначено в дописі.

Гурт Kalush Orchestra нині перебуває з гастрольним туром у Сполучених Штатах Америки та Канаді. Попереду в музикантів – виступи в Далласі, Г'юстоні, Філадельфії, Нью-Йорку, Вашингтоні, Маямі, Чикаго й Монреалі,а також у канадських Торонто, Едмонтоні, Калгарі, Вінніпег. Потім гурт планує концерти в Німеччині.

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