Дивимось We Live in Time (Час жити) у кінотеатрах з 11 жовтня

We Live in Time (Час жити)



Романтична комедійна драма Джона Кроулі для студії A24 починається з нещасного випадку: Алмут (Флоренс П’ю) збиває Тобіаса (Ендрю Гарфілд) своєю машиною, поклавши початок багаторічній історії кохання, яка загрожує обернутися трагедією, коли Алмут починає лікування раку.

Але справжньою зіркою цього фільму може стати карусельний кінь, який зараз захоплює Інтернет…

Актори: Ендрю Гарфілд — Тобіас

Флоренс П'ю в ролі Алмута.

Адам Джеймс — Саймон Макссон

Марама Корлетт — Адрієнн Дюваль

Ніхіл Пармар — Санджая

Дуглас Ходж у ролі Реджинальда.

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