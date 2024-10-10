Дивимось We Live in Time (Час жити) у кінотеатрах з 11 жовтня
Нік Пейн розробив сценарій для We Live in Time разом із StudioCanal. Виконавчим продюсером фільму є Бенедикт Камбербетч для своєї лондонської компанії SunnyMarch; також продюсують Лія Кларк, Адам Екленд для SunnyMarch і Гай Хілі для Shoebox films, а також Рон Халперн і Джо Нафталін для StudioCanal
We Live in Time (Час жити)
Романтична комедійна драма Джона Кроулі для студії A24 починається з нещасного випадку: Алмут (Флоренс П’ю) збиває Тобіаса (Ендрю Гарфілд) своєю машиною, поклавши початок багаторічній історії кохання, яка загрожує обернутися трагедією, коли Алмут починає лікування раку.
Але справжньою зіркою цього фільму може стати карусельний кінь, який зараз захоплює Інтернет…
Актори: Ендрю Гарфілд — Тобіас
Флоренс П'ю в ролі Алмута.
Адам Джеймс — Саймон Макссон
Марама Корлетт — Адрієнн Дюваль
Ніхіл Пармар — Санджая
Дуглас Ходж у ролі Реджинальда.
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