Sonic the Hedgehog 3 (Їжак Сонік) - успішна адаптація мультика про їжачка
Фантастична комедія "Їжак Сонік 3" є третім фільмом у франшизі, перший фільм вийшов на екрани у 2020 році. Головний герой є персонажем популярної відеогри компанії Sega. Усі три фільми виготовлено у копродукції Японії та США
В українському прокаті "Їжак Сонік 3" - з 20 грудня 2024 року
"Їжак Сонік 3" (Sonic the Hedgehog 3) — американський пригодницький науково-фантастичний комедійний гостросюжетний фільм, заснований на серії відеоігор Sonic the Hedgehog від компанії Sega, продовження фільму "Їжак Сонік 2" (2022) і третій повнометражний фільм у серії. Бен Шварц та Джеймс Марсден повторять свої ролі Соніка та Тома Ваковські.
"Їжак Сонік 3" розробляли студії Sega Sammy Group, Original Film, Marza Animation Planet і Blur Studio. Кіану Рівз подарував голос чорному їжаку Шедоу.
Сонік, Наклз та Тейлз об’єднуються у команду аби разом протистояти сильному ворогу. Таємничий злодій на ім’я Шедоу має сили, які неможливо порівняти ні з чим з того, що герої бачили раніше. Схоже на те, що навіть спільних сил не вистачить аби здолати ворога, який планує занурити землю у хаос…
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.7 Купівля 41.7Продаж 42.22
- EUR Купівля 43.48Продаж 44.15
- Актуальне
- Важливе