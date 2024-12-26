Sonic the Hedgehog 3 (Їжак Сонік) - успішна адаптація мультика про їжачка

В українському прокаті "Їжак Сонік 3" - з 20 грудня 2024 року

"Їжак Сонік 3" (Sonic the Hedgehog 3) — американський пригодницький науково-фантастичний комедійний гостросюжетний фільм, заснований на серії відеоігор Sonic the Hedgehog від компанії Sega, продовження фільму "Їжак Сонік 2" (2022) і третій повнометражний фільм у серії. Бен Шварц та Джеймс Марсден повторять свої ролі Соніка та Тома Ваковські.

"Їжак Сонік 3" розробляли студії Sega Sammy Group, Original Film, Marza Animation Planet і Blur Studio. Кіану Рівз подарував голос чорному їжаку Шедоу.

Сонік, Наклз та Тейлз об’єднуються у команду аби разом протистояти сильному ворогу. Таємничий злодій на ім’я Шедоу має сили, які неможливо порівняти ні з чим з того, що герої бачили раніше. Схоже на те, що навіть спільних сил не вистачить аби здолати ворога, який планує занурити землю у хаос…