Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Кіно Справжній "Вождь війни": що подивитися на вихідних
Огляд

Справжній "Вождь війни": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
1 серпня, 2025 п'ятниця
20:24
Кіно Вождь війни

Від першої в історії норвезької стрічки, яка отримала "Золотого ведмедя", до "найжахливішого жахастика" та найсміливішої пропозиції цього року від Apple TV+

Зміст

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо.

"Мрії"

У кінотеатрах з 31 липня

Мрії

Заключний фільм трилогії норвезького режисера Даґа Йогана Хауґеруда, прем'єра якого відбулася в основній конкурсній програмі Берлінського кінофестивалю, де отримала "Золотого ведмедя" як найкращий фільм. Це перша в історії норвезька стрічка, яка отримала цю нагороду. До трилогію також увійшли фільми "Секс" і "Любов", які режисер представив раніше. Даґ Йоган Хауґерура відомий своїм чуттєвим стилем. У "Мріях", які називають скандинавським "Щоденником Бріджит Джонс",  режисер продовжує досліджувати складні теми сексуальності, дорослішання та ідентичності. 

У цій стрічці події розгортаються навколо школярки Йоханни, яка закохується у свою вчительку французької. Дівчина описує свої почуття в щоденникуі, який потрапляє до рук її родини — мами та бабусі. Ця подія стає знаковою як для Йоханни, так і для її близьких, відкриваючи шокуючі та захопливі подробиці їх життя та молодості.Знаходячи себе через свій літературний голос, Йоханна Фільм зберігає легкий, ніжний та терплячий підхід до подорожі юної героїні, яка знаходить себе через свій літературний голос.

У ролях Елла Евербю, Cаломе Емнету, Ане Даль Торп, Анне Маріт Якобсен та ін. 

"Вождь війни"

На Apple TV+ з 1 серпня

Вождь війни

Американський історичний драматичний серіал, який для Apple TV+ створили Томас Паа Сіббетт і Джейсон Момоа, який є також виконавцем головної ролі. Обоє родом з Гаваїв творці проливають світло на історію та культуру своєї малої батьківщини (напевно, щодо Гаваїв у такій формі уперше в історії кіно), взявши за основу реальні історичні події та історичних постатей. Зокрема йдеться про період кінця XVII - початку XVIII та про першого гавайського короля, який підкорив та об'єднав всі Гавайські острови.

Утім розповідаючи про об'єднання та колонізацію Гаваїв, серіал позиціонує себе не просто як костюмований епос — а як спробу розповісти історію Гаваїв з точки зору корінних мешканців, з величезною увагою до деталей їхньої культури та з використанням гавайської мови. Поєднавши кінематографічні амбіції з культурною автентичністю, грандіозні персонажі, криваві конфлікти та запеклі битви за культурну ідентичність з добротною акторською грою та видовищними краєвидами, серіал вже змусив критиків визнати, що є, вочевидь, найсміливішою пропозицією Apple TV+ цього року. До речі, музику до нього створили лауреат премій "Греммі" та "Оскар"  Ганс Циммер та Джеймс Еверінґем

У ролях Джейсон Момоа, Темуера Дерек Моррісон, Люсіан Б'юкенен та ін. 

"Поверни її мені"

У кінотеатрах з 31 липня

Поверни її мені

Знятий у співпраці США та Австралії фільм жахів братів-близнюків Денні та Майкла Філіппу (Денні зокрема також долучився до написання сценарію), є продовженням австралійського горору "Говори до мене", що вийшов у 2022 році. Тоді при бюджеті у $4,5 млн йому вдалося зібрати у прокаті понад $90 млн та завоювати прихильність поціновувачів жанру по всьому світу. Продовження не торкається напряму героїв попередньої стрічки, але розвиває події у їхньому всесвіті.  Критика дуже прихильно зреагувала на цей фільм, однак зауважує, що навіть фанати жахастиків, які вже бачили цю стрічку, кажуть, що попри те, що вона найкраща у своєму стилі, другий раз вони її вже більше не дивитимуться. Пропонуючи виснажливе та жахливе дослідження горя, коли людина - безсила, фільм водночас звертає увагу на те, як можуть використати систему, покликану захищати найвразливіших, ті, хто має зловісні мотиви.

"Брат та сестра залишаються сиротами і після похорону батьків мусять переїхати до прийомної матері, - анонсують фільм. -  Жінка усамітнено живе у віддаленій місцевості та не звикла до товариства інших людей. Діти спантеличені тим, що бачать навколо себе, однак нічого не можуть вдіяти. Чим більше вони знаходяться у будинку своєї нової опікунки, тим більше моторошних таємниць спливає на поверхню"

У ролях Саллі Гокінс, Біллі Барратт, Сора Вон

"Монашка у великому місті"

У кінотеатрах з 31 липня

Монашка у великому місті

Водночас легка і смілива французька комедія, яка розповідає про незвичайну подорож черниці в пошуках свого минулого. Зробивши ставку на динамічну історію, керовану колоритними персонажами, режисер Фредерік Кірінґ робить спробу глянути на віру, вибір і кохання з дотепною, утім щирою перспективою. Властиво, попередньо Фредерік Кірінґ зізнавався, що давно хотів написати сценарій до фільму про подорож, про відкриття світу та себе. Якось у нього з'явилася ідея фільму про черницю, яка втікає з монастиря, щоб знайти свою ще дитячу любов. Через стрічку Фредерік хотів розповісти про втечу і пошук себе; про внутрішню подорож і відкриття сучасного світу. 

Отож "сестра Люсі останні 20 років свого життя віддала служінню богу, ставши черницею. Вона живе стабільним та духовним життям, допоки не дізнається, що її перше кохання звинуватили у злочині. Люсі як ніхто інший знає, що він не скоював нічого подібного, тож вперше за 20 років вирушає за межі монастиря, аби врятувати свого колишнього обранця. Проте, за ці два десятки років світ чимало змінився, і на Люсі очікують пригоди (навіть не самі легальні) та дослідження себе у оточенні усього нового". 

У ролях Марілу Беррі, Анн Бенуа, Ізабель Нанті, Вале Меррес та ін.

"Фіаско: Штурм Зони 51"

На Netflix з 29 липня

Фіаско: Штурм Зони 51

Продовження  дуже успішної документальної антології "Фіаско", в основі якої частіше реальні кумедні, ніж трагічні події в житті суспільства. Цього разу в центрі уваги інопланетяни. Створивши у 2019 році у Facebook жартівливу подію із закликом штурмувати Зону 51 в Неваді, де начебто американський уряд ховав тарілку прибульців, хлопець Метт Робертс запустив маховик, на який не сподівався. Взяти участь у події відгукнулися тисячі охочих. 

"Вірусний жарт про штурм таємної бази ВПС США спричиняє хвилю мемів і галас у ЗМІ, а також змушує військових насторожитися в цій химерній історії про реальні події".

Теги:
Відео
Статті
Новини
Культура
Читайте також:
Микола Княжицький
Автор Оксана Ліховід
31 липня, 2025 четвер
На жаль, є негативні наслідки: нардеп Княжицький про скандальний закон №12414
Війна з Росією
Автор Дар'я Куркіна
31 липня, 2025 четвер
Рада ухвалила закон про обов'язкові 15 днів відпустки для військових і 14 додаткових днів - для УБД
Верховна Рада
Автор Оксана Ліховід
30 липня, 2025 середа
Президентський законопроєкт не скасовує інших змін: у реформі прокуратури ми повертаємося у 2014 рік, - експерт із кримінальної юстиції
Київ
+21.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 47.64
    Продаж 48.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
1 серпня
21:11
Bring Kids Back UA
Доноси і цькування за вишиванку, допити через коментар у соцмережі: на вільну територію України повернули групу дітей з ТОТ
21:10
Оновлено
БПЛА
РФ атакує Україну дронами: у Харкові влучання, є постраждалі
20:45
Дональд Трамп
"Про всяк випадок": Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни "у відповідних регіонах" після заяв Медведєва
20:37
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Гібридний спосіб": Згурець про передачу нових Patriot від Німеччини
20:37
На фото: Анна Алхім
"Кожен день, як лотерея": скандальна блогерка Алхім виїхала з України в Дубай і не планує повертатися
20:17
УПЛ 2025/26: "Колос" обіграв "Кривбас", а "Рух" здолав "Полтаву". Розклад і результати 1-го туру
20:01
OPINION
Молодь врятувала український європейський вибір
19:49
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Реактивні "шахеди" - це щось на кшталт крилатої ракети, - Згурець
19:43
Камала Гарріс
"Не хочу повертатися до зламаної системи": Камала Гарріс заявила, що бере політичну паузу
19:36
Укрзалізниця, потяг, поїзд
На одне місце претендують щонайменше 4 людини, – Укрзалізниця про попит на квитки влітку
19:32
Андрій Сибіга
Санкції, ізоляція та заморожені активи: Сибіга під час візиту до Польщі назвав три ключові важелі тиску на Росію
19:18
"Естонія утилізує залишки туш диких тварин, що хворіють на чуму, і робить із них консерви для ЗСУ": ЦПД спростував новий фейк РФ
19:14
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Зеленський міг би політично вигідно використати скандальний законопроєкт про НАБУ і САП, - Портников
19:13
Дональд Трамп
"Я тут, аби побачити, чи зможу це зупинити": Трамп заявив, що РФ втратила 112,5 тис. військових на війні в Україні з початку року
19:11
РФ атакувала безпілотниками потяг із людьми й енергетичну інфраструктуру в Сумах
18:53
У США виявили радіоактивне осине гніздо на об'єкті, де раніше виготовляли деталі для ядерної зброї
18:52
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Почалася підготовка до посилення позиції США": Чалий про ультиматум Трампа
18:51
Інстаграм
Instagram тепер дозволятиме проводити прямі етери акаунтам, які мають щонайменше тисячу підписників
18:43
"Ті, хто перебував у коридорах і ховався між двома стінами, здебільшого загинули", – Клименко про удар РФ по Києву 31 липня
18:35
Оновлено
Литва оголосила протест Білорусі через БПЛА, що залетів у її повітряний простір на початку тижня
18:24
Владислав Мангер
Мангер, якого обвинувачують у вбивстві Гандзюк, вирішив мобілізуватися: суд відмовив
18:21
Олександр Лукашенко й Володимир Путін
Путін і Лукашенко провели неформальну зустріч на лавочці у Валаамі: що говорили про війну в Україні
18:19
Ексклюзив
Олег Рибачук
"Я бачу ознаки серйозних змін не тільки в риториці, але й у діях": Рибачук про допомогу США Україні
18:15
Ексклюзив
Веслі Кларк
Сподіваюся, коли сплине термін ультиматуму Трампа, будуть санкції та зброя для України, - генерал США Кларк
18:11
"Безкарно страчені душі": російська ракета в Києві вбила учня організації японського рукопашного бою, його доньку й собаку
18:05
OPINION
Право на помилку. Чому Зе-Раду треба шмагати розголосом і "картонними" мітингами
17:58
Україна прагне завершити війну до кінця року, – Сибіга
17:34
володіння українською
Київ, Одещина та Харківщина лідирують за кількістю порушень мовного закону, — звіт Уповноваженого
17:18
Окупанти, кримінал, росіяни
Росіяни просунулись у п'яти населених пунктах на Донеччині, - DeepState
16:56
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:54
Віктор Орбан
"Не треба було стояти, як закляклий кролик": Орбан назвав торговельну угоду США і ЄС економічним автоголом
16:47
поле, пшениця, зерно
"Надзвичайно важливе рішення": уряд оголосив про розширення підтримки аграріїв у прифронтових регіонах
16:41
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 70 боїв: майже половина з них на Покровському напрямку
16:36
OPINION
День жалоби у Києві як відповідь Путіна Трампу
16:32
Юлія Свириденко
Реформа митниці: Свириденко доручила винести на розгляд уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника
16:30
Ексклюзив
«Iron Beam»
Лазерна зброя зможе збивати дрони над українськими містами тихо і влучно, - експерт Їжак
16:25
Оновлено
Володимир Зеленський
Україна пропонує перейти від обміну заявами до зустрічі лідерів, – Зеленський про перемовини з Путіним
16:23
БЕБ, Бюро економічної безпеки
Призначення директора БЕБ: Свириденко домовилася з Цивінським, що він пройде поліграф
16:16
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Портников пояснив, чому Трамп зменшив термін для Путіна до 10 днів
16:12
Медик «Азову» визнаний найкращим військовим медиком Європи
Медика "Азову" визнали найкращим військовим медиком Європи за порятунок життя побратима в екстремальних умовах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV