Справжній "Вождь війни": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо.

"Мрії"

У кінотеатрах з 31 липня

Заключний фільм трилогії норвезького режисера Даґа Йогана Хауґеруда, прем'єра якого відбулася в основній конкурсній програмі Берлінського кінофестивалю, де отримала "Золотого ведмедя" як найкращий фільм. Це перша в історії норвезька стрічка, яка отримала цю нагороду. До трилогію також увійшли фільми "Секс" і "Любов", які режисер представив раніше. Даґ Йоган Хауґерура відомий своїм чуттєвим стилем. У "Мріях", які називають скандинавським "Щоденником Бріджит Джонс", режисер продовжує досліджувати складні теми сексуальності, дорослішання та ідентичності.

У цій стрічці події розгортаються навколо школярки Йоханни, яка закохується у свою вчительку французької. Дівчина описує свої почуття в щоденникуі, який потрапляє до рук її родини — мами та бабусі. Ця подія стає знаковою як для Йоханни, так і для її близьких, відкриваючи шокуючі та захопливі подробиці їх життя та молодості.Знаходячи себе через свій літературний голос, Йоханна Фільм зберігає легкий, ніжний та терплячий підхід до подорожі юної героїні, яка знаходить себе через свій літературний голос.

У ролях Елла Евербю, Cаломе Емнету, Ане Даль Торп, Анне Маріт Якобсен та ін.

"Вождь війни"

На Apple TV+ з 1 серпня

Американський історичний драматичний серіал, який для Apple TV+ створили Томас Паа Сіббетт і Джейсон Момоа, який є також виконавцем головної ролі. Обоє родом з Гаваїв творці проливають світло на історію та культуру своєї малої батьківщини (напевно, щодо Гаваїв у такій формі уперше в історії кіно), взявши за основу реальні історичні події та історичних постатей. Зокрема йдеться про період кінця XVII - початку XVIII та про першого гавайського короля, який підкорив та об'єднав всі Гавайські острови.

Утім розповідаючи про об'єднання та колонізацію Гаваїв, серіал позиціонує себе не просто як костюмований епос — а як спробу розповісти історію Гаваїв з точки зору корінних мешканців, з величезною увагою до деталей їхньої культури та з використанням гавайської мови. Поєднавши кінематографічні амбіції з культурною автентичністю, грандіозні персонажі, криваві конфлікти та запеклі битви за культурну ідентичність з добротною акторською грою та видовищними краєвидами, серіал вже змусив критиків визнати, що є, вочевидь, найсміливішою пропозицією Apple TV+ цього року. До речі, музику до нього створили лауреат премій "Греммі" та "Оскар" Ганс Циммер та Джеймс Еверінґем

У ролях Джейсон Момоа, Темуера Дерек Моррісон, Люсіан Б'юкенен та ін.

"Поверни її мені"

У кінотеатрах з 31 липня

Знятий у співпраці США та Австралії фільм жахів братів-близнюків Денні та Майкла Філіппу (Денні зокрема також долучився до написання сценарію), є продовженням австралійського горору "Говори до мене", що вийшов у 2022 році. Тоді при бюджеті у $4,5 млн йому вдалося зібрати у прокаті понад $90 млн та завоювати прихильність поціновувачів жанру по всьому світу. Продовження не торкається напряму героїв попередньої стрічки, але розвиває події у їхньому всесвіті. Критика дуже прихильно зреагувала на цей фільм, однак зауважує, що навіть фанати жахастиків, які вже бачили цю стрічку, кажуть, що попри те, що вона найкраща у своєму стилі, другий раз вони її вже більше не дивитимуться. Пропонуючи виснажливе та жахливе дослідження горя, коли людина - безсила, фільм водночас звертає увагу на те, як можуть використати систему, покликану захищати найвразливіших, ті, хто має зловісні мотиви.

"Брат та сестра залишаються сиротами і після похорону батьків мусять переїхати до прийомної матері, - анонсують фільм. - Жінка усамітнено живе у віддаленій місцевості та не звикла до товариства інших людей. Діти спантеличені тим, що бачать навколо себе, однак нічого не можуть вдіяти. Чим більше вони знаходяться у будинку своєї нової опікунки, тим більше моторошних таємниць спливає на поверхню"

У ролях Саллі Гокінс, Біллі Барратт, Сора Вон

"Монашка у великому місті"

У кінотеатрах з 31 липня

Водночас легка і смілива французька комедія, яка розповідає про незвичайну подорож черниці в пошуках свого минулого. Зробивши ставку на динамічну історію, керовану колоритними персонажами, режисер Фредерік Кірінґ робить спробу глянути на віру, вибір і кохання з дотепною, утім щирою перспективою. Властиво, попередньо Фредерік Кірінґ зізнавався, що давно хотів написати сценарій до фільму про подорож, про відкриття світу та себе. Якось у нього з'явилася ідея фільму про черницю, яка втікає з монастиря, щоб знайти свою ще дитячу любов. Через стрічку Фредерік хотів розповісти про втечу і пошук себе; про внутрішню подорож і відкриття сучасного світу.

Отож "сестра Люсі останні 20 років свого життя віддала служінню богу, ставши черницею. Вона живе стабільним та духовним життям, допоки не дізнається, що її перше кохання звинуватили у злочині. Люсі як ніхто інший знає, що він не скоював нічого подібного, тож вперше за 20 років вирушає за межі монастиря, аби врятувати свого колишнього обранця. Проте, за ці два десятки років світ чимало змінився, і на Люсі очікують пригоди (навіть не самі легальні) та дослідження себе у оточенні усього нового".

У ролях Марілу Беррі, Анн Бенуа, Ізабель Нанті, Вале Меррес та ін.

"Фіаско: Штурм Зони 51"

На Netflix з 29 липня

Продовження дуже успішної документальної антології "Фіаско", в основі якої частіше реальні кумедні, ніж трагічні події в житті суспільства. Цього разу в центрі уваги інопланетяни. Створивши у 2019 році у Facebook жартівливу подію із закликом штурмувати Зону 51 в Неваді, де начебто американський уряд ховав тарілку прибульців, хлопець Метт Робертс запустив маховик, на який не сподівався. Взяти участь у події відгукнулися тисячі охочих.

"Вірусний жарт про штурм таємної бази ВПС США спричиняє хвилю мемів і галас у ЗМІ, а також змушує військових насторожитися в цій химерній історії про реальні події".