The Apprentice (Учень. Історія Трампа): прем'єра в кінотеатрах 11 жовтня

The Apprentice (Учень. Історія Трампа)

Що ж, до виходу неминучого байопіка про Трампа було лише питанням часу. Цей фільм, знятий режисером Алі Аббасі та написаний автором Габріелем Шерманом, розповідає про кар’єру колишнього президента Нью-Йорка в сфері нерухомості в 70-х і 80-х роках, а не про його недавній прихід до влади.

Сценарій особливо зосереджується на стосунках наставника та підопічного між Роєм Коном (Джеремі Стронг) і Трампом (Себастьян Стен), які зіграли важливу роль у розумінні Трампом того, як бути безжальним у гонитві за грошима та владою.

У головних ролях: Себастіан Стен, Джеремі Стронг, Марія Бакалова та інші.

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