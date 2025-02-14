Тільда Свінтон у промові на Берлінале засудила Трампа, який "любʼязний з воєнними злочинцями"

Про це пише Deadline.

13 лютого розпочався 75-й Берлінський кінофестиваль у Berlinale Palast Theatre. Цьогорічна церемонія була набагато коротшою, ніж у попередні роки, і більша частина вечора була присвячена врученню почесної нагороди "Золотий ведмідь" за досягнення у кар’єрі, яку отримала зірка фільмів "Орландо", "Молодий Адам", "Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа", "Костянтин: Володар темряви", "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", "Прочитати і спалити", "Виживуть тільки коханці", "Доктор Стрендж" Тільда Свінтон.

Нагороду вручив німецький режисер Едвард Бергер, після чого Свінтон виступила з пристрасною політичною промовою.

"На наших очах відбувається нелюдське. Я тут, щоб назвати це без вагань чи сумнівів та висловити свою непохитну солідарність з усіма тими, хто визнає неприпустиме самовдоволення наших жадібних урядів, які люб'язні до руйнівників планети та воєнних злочинців, звідки б вони не походили", - виголосила акторка.

Свінтон не назвала імен політиків чи конкретних конфліктів, але, імовірно, розкритикувала президента США Дональда Трампа, сказавши глядачам Берлінале, що вона є резиденткою теоретичної "незалежної держави кіно", де інклюзивність має першорядне значення, а "окупація, колонізація, поглинання й володіння" недопустимі.

Свінтон додала, що вона покладає свою "абсолютну особисту віру в культуру та опір" через "просвітницьке кіно, яке може надихнути цивілізований світ". Водночас вона звернулася до великих стримінгових компаній, закликаючи аудиторію "підтримувати великі екрани", де б вони їх не знайшли.