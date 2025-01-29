Том Голланд зіграє головну роль у екранізації книги "Партнер"
Том Голланд зіграє головну роль і продюсує фільм "Партнер", який заснований на однойменному романі Джона Грішема 1997 року
Том Голланд і екранізація роману Джона Грішема "Партнер"
У центрі "Партнера" — Патрік Ланіган, молодий партнер юридичної фірми, який інсценує власну смерть у палаючій машині.
Здається, він залишив дружину, новонароджену доньку та таємницю, але насправді він імітував свою смерть, щоб створити шаблон для нового життя, вкравши 90 мільйонів доларів у клієнта своєї шахрайської юридичної фірми.
Ланіган знаходить щастя та кохання у Південній Америці, але коли чоловік, який так важко працював, щоб обдурити уряд, виявляє, що на його офшорних рахунках зникли гроші, він сповнений рішучості полювати на адвоката, у смерть якого не вірить.
Це означає, що Ланіган повинен здатися ФБР і зустрітись зі своєю дружиною, дитиною та життям, яке він залишив позаду…
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