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Топ-4 фільмів, які можна подивитися в кінотеатрах у грудні

Олена Чернінька
18 грудня, 2024 середа
13:17
Кіно новинки кіно

Любителі кіно переважно згадують деякі з найкращих фільмів, випущених за рік, зокрема "Дюна: Частина друга", "Фуріоза: Сага про божевільного Макса" та "Дедпул і Росомаха". Важко попрощатися з ще одним захоплюючим роком, але деякі очікувані фільми мають вийти у кінотеатри вже цього грудня

Зміст

"Володар перснів: Війна Рогіримів"

Минуло два десятиліття з моменту виходу оригінальної трилогії "Володар перснів", і хоча багато хто може припустити, що у фантастичній епопеї Дж. Р. Р. Толкіна більше нічого досліджувати, це припущення є помилковим. "Володар кілець: Війна Рогіримів" — це анімаційний фентезійний фільм режисера Кенді Каміями, легендарного японського аніме-режисера, відомого за такими роботами, як "Привид в обладунках", "Ультрамен" та "Східний рай".

Дія фільму розгортається за 183 роки до трилогії Пітера Джексона "Володар кілець" і розповідає про частку дому Хелма Хаммерхенда, куди вторгається Вульф, жорстокий лорд Дунлендінг, який прагне помститися за смерть свого батька. Зіткнувшись із могутньою армією, здатною знищити все їхнє королівство, король Рохану робить сміливий останній бій у стародавньої фортеці Горнбург, яка стала відомою як Гельмова глибина у "Володарі кілець: Дві вежі". "Володар перснів: Війна Рогіримів" вийшов на екрани 13 грудня 2024 року.

Акторський склад: Браян Кокс, Міранда Отто, Гайя Вайз, Люк Паскуаліно, Лоренс Убонг, Шон Дулі та інші.

 

"Крейвен-мисливець"

Крейвен-мисливець — це довгоочікуваний фільм, заснований на популярному персонажі коміксів Marvel Comics, який є шостою частиною світу Людини-павука від Sony. Фільм режисера Джей Сі Чандора розповідає про насичене гостросюжетним походженням Кравена (Аарон Тейлор-Джонсон), чоловіка, який мав складні стосунки зі своїм нещадним батьком, що спонукало його на шлях помсти. Пізніше він стане відомим як не тільки найбільший мисливець у світі, а й найстрашніший.

Акторський склад: Аарон Тейлор-Джонсон, Рассел Кроу, Фред Хечінгер, Аріана ДеБоз, Крістофер Ебботт, Алессандро Нівола, Леві Міллер, Чі Льюїс-Паррі, Біллі Барратт, Джессіка Чжоу, Майкл Шеффер, Дрітан Кастраті Фейрвезер, Дюран Фултон Браун, Алекс Скарбек, Рейчел Хендшоу, Преслав Шипкалієв, Мурат Севен, Роберт Райан та інші.

"Муфаса: Король Лев"

"Муфаса: Король Лев", який є приквелом до "Короля Лева" 2019 року, є одним із найбільш очікуваних фільмів 2024 року. У цьому новому анімаційному пригодницькому фільмі режисера Баррі Дженкінса зіграли деякі з найпопулярніших акторів, зокрема Сет Роген, МедсМіккельсен, Дональд Гловер та Кіт Девід. 

"Муфаса: Король Лев" запрошує Рафікі передати легенду про Муфасу молодому левеняті Кіарі, дочці Сімбі та Налі. У спогадах історія представляє Муфасу як дитинча-сироту, загубленого й самотнього, доки він не зустрічає співчутливого лева, на ім'я Така, – спадкоємця королівської лінії. Випадкова зустріч дає початок експансивній подорожі…

"Їжак Сонік - 3"

На основі однойменної популярної франшизи відеоігор, фільми про їжака Соніка були досить успішними, обидві попередні частини окремо зібрали понад 300 мільйонів доларів і отримали позитивний відгук критиків. Як наслідок, очікується, що їжачок Сонік - 3 забезпечить таку саму розвагу, коли такі зірки, як Джим Керрі та Бен Шварц, повторюватимуть свої культові ролі доктора Роботніка та Соніка відповідно.

У цьому розділі Сонік, Тейлз і Наклз стикаються з грізним противником, на ім'я Їжак Шедоу, який виявляється надзвичайно руйнівним і здатним знищити всю планету, якщо його не зупинити.

Щоб спасти планету від цього таємничого їжака, тріо створює малоймовірний союз із доктором Роботніком, незважаючи на величезну ймовірність невдачі. "Їжак Сонік - 3" вийшов у кінотеатрах 20 грудня 2024 року.

 

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Теги:
Відео
Новини
Суспільство
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