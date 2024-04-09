Фільми про бойові мистецтва. Наша підбірка для вас
У нашій підбірці глядачів чекає і фантастика, і мультфільми, й історичні кінофільми про головні події у світі бойових мистецтв, навіть комедії з мелодрамами, які розгортаються в антуражі видовищних боїв
Джон Вік 4
Фільм "Джон Вік 4" знову поверне на екрани іменитого кілера. Поклавши кінець Правлінню Кланів, головний герой відчайдушно намагається заслужити своє право на свободу і спокійне життя. Але спершу...
Рік: 2023
Жанр: Бойовики, Кримінальні, Трилери
Країна: США
Режисер: Чад Стахелскі
Вік: 18+
Крід 3
Фільм "Крід 3" продовжить розповідь про спортивну кар'єру учня Роккі Бальбоа та сина знаменитого боксера Аполло Кріда, який пішов стопами батька. У третій частині головному герою доведеться зіткнутися…
Рік: 2023
Жанр: Драми, Спортивні
Країна: США
Режисер: Майкл Б. Джордан
Вік: 16+
Залізний кіготь
Фільм "Залізний кіготь" - це історія сім'ї колись справжнього легендарного бійця - зірки спорту, який тепер весь зосереджений на тренуваннях аж чотирьох синів, що пішли його стопами. Кожен їхній день ...
Рік: 2024
Жанр: Спортивні, Драми, Біографії
Країна: Великобританія США
Режисер: Шон Дуркін
Вік: 16+
Черепашки-ніндзя: Погром мутантів
Мультфільм "Черепашки-ніндзя: Погром мутантів" (Юність черепашок-ніндзя: Мутантський розгром) розповість про те, як брати-черепашки, що виросли в каналізації, мутувавши в істот, ходять на двох ногах і навчилися...
Рік: 2023
Жанр: Бойовики, Комедії, Мультики, Пригоди, Сімейні, Фантастика, Фентезі
Країна: США
Режисер: Джефф Роу Кайлер Спірс
Дівчачий махач
Фільм "Дівчачий махач" - це американська комедія про жінку Анну, на яку посипалися різні життєві ситуації. Улюблена мати вмирає, батько оголошує взагалі себе геєм, а справа всього життя...
Рік: 2021
Жанр: Бойовики, Драми, Комедії, Спортивні
Країна: США
Режисер: Пол Лейден
Вік: 18+
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