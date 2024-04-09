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Фільми про бойові мистецтва. Наша підбірка для вас

9 квітня, 2024 вiвторок
22:00
Кіно Джон Вік 4

У нашій підбірці глядачів чекає і фантастика, і мультфільми, й історичні кінофільми про головні події у світі бойових мистецтв, навіть комедії з мелодрамами, які розгортаються в антуражі видовищних боїв

Джон Вік 4

Фільм "Джон Вік 4" знову поверне на екрани іменитого кілера. Поклавши кінець Правлінню Кланів, головний герой відчайдушно намагається заслужити своє право на свободу і спокійне життя. Але спершу...

Рік: 2023

Жанр: Бойовики, Кримінальні, Трилери

Країна: США

Режисер: Чад Стахелскі

Вік: 18+

 

Крід 3

Фільм "Крід 3" продовжить розповідь про спортивну кар'єру учня Роккі Бальбоа та сина знаменитого боксера Аполло Кріда, який пішов стопами батька. У третій частині головному герою доведеться зіткнутися…

Рік: 2023

Жанр: Драми, Спортивні

Країна: США

Режисер: Майкл Б. Джордан

Вік: 16+

 

Залізний кіготь

Фільм "Залізний кіготь" - це історія сім'ї колись справжнього легендарного бійця - зірки спорту, який тепер весь зосереджений на тренуваннях аж чотирьох синів, що пішли його стопами. Кожен їхній день ...

Рік: 2024

Жанр: Спортивні, Драми, Біографії

Країна: Великобританія США

Режисер: Шон Дуркін

Вік: 16+

 

Черепашки-ніндзя: Погром мутантів

Мультфільм "Черепашки-ніндзя: Погром мутантів" (Юність черепашок-ніндзя: Мутантський розгром) розповість про те, як брати-черепашки, що виросли в каналізації, мутувавши в істот, ходять на двох ногах і навчилися...

Рік: 2023

Жанр: Бойовики, Комедії, Мультики, Пригоди, Сімейні, Фантастика, Фентезі

Країна: США

Режисер: Джефф Роу Кайлер Спірс

 

Дівчачий махач

Фільм "Дівчачий махач" - це американська комедія про жінку Анну, на яку посипалися різні життєві ситуації. Улюблена мати вмирає, батько оголошує взагалі себе геєм, а справа всього життя...

Рік: 2021

Жанр: Бойовики, Драми, Комедії, Спортивні

Країна: США

Режисер: Пол Лейден

Вік: 18+


 
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