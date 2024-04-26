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Головна Кіно П’ятірка фільмів за 2023 рік про пограбування

П’ятірка фільмів за 2023 рік про пограбування

26 квітня, 2024 п'ятниця
19:00
Кіно кіно

Якщо ви шукаєте захоплюючий, психологічний, несподіваний кінець, розважальний або гостросюжетний фільм, то цей список для вас!

Підземелля та Дракони: Честь серед злодіїв (2023)

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

Фентезі, Комедія, Пригода, Бойовик

США, Канада, Великобританія, Ісландія, Ірландія, Австралія

Чарівний злодій та група неймовірних авантюристів здійснюють епічне пограбування, щоб повернути втрачену реліквію, але все йде навперейми, коли вони стикаються не з тими людьми…

 

Місія на двох (2023)

Project X-Traction

Трилер, Комедія, Пригода, Бойовик

Китай, США

Терористи захоплюють нафтопереробний завод в Іраку. Плани радикалів найвідчайдушніші, і вони не відступлять ні перед чим, доки не реалізують задумане. Як підтвердження серйозності своїх намірів бандити беруть заручників. Протистоятимуть терористам китайський майстер бойових мистецтв Джекі Луо та колишній спецназівець Кріс Ван Хорн. Луо і Ван Хорну доведеться переправити людей багдадським "Шосе смерті" в Зелену зону, а потім покласти край діяльності ...

 

Маленький ділок Великого Нуну (2023)

Big Nunu's Little Heist

Кримінал, Комедія, Бойовик

Південна Африка

Колишнього солдата втягнуто в незграбну банду місцевого злодія в законі, щоб провернути зухвале пограбування в сумнозвісному південноафриканському містечку…

 

Всередині (2023)

Inside

Трилер, Драма

Греція, Німеччина, Бельгія

Нью-Йорк. Пограбування йде не за планом і Немо, котрий займається крадіжками творів мистецтва, виявляється замкненим у розкішному пентхаусі…

 

Пристойне суспільство (2023)

Polite Society

Комедія, Бойовик

Великобританія

Ріа Хан займається бойовими мистецтвами, щоб стати каскадеркою, але коли її сестра кидає художню школу і заручається, Ріа вирішує, що вона та її друзі повинні влаштувати пограбування весілля…


 
Теги:
Новини
Суспільство
Культура
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