Топ-5 фільмів-детективів за 2023 рік

Мізантроп (2023)

To Catch a Killer

Трилер, Детектив, Драма, Кримінал, Бойовик

США, Канада

Новорічна ніч у Балтіморі затьмарюється серією вбивств. Стрілець-маніяк, який не залишає слідів, забрав десятки життів під грім феєрверків прямо в центрі міста. Будь-якої миті він може знову вийти на полювання, а у головного слідчого ФБР Ламмарка немає жодної зачіпки…

Мій злочин (2023)

The Crime Is Mine

Кримінал, Комедія

Франція

Париж, 1930-ті роки. Мадлен Вердьє — молода, красива, але не надто талановита актриса на мілині — звинувачується у вбивстві відомого продюсера. Суд виправдовує її завдяки подрузі-адвокату Полін, і Мадлен чекає на нове життя в променях слави та успіху...

Лютер: Занепале сонце (2023)

Luther: The Fallen Sun

Трилер, Детектив, Драма, Кримінал

Великобританія, США

Блискучий, але опальний лондонський поліцейський Джон Лютер біжить із в'язниці: нерозкритий злочин не дає йому спокою, і він хоче самотужки вистежити жорстокого серійного вбивцю…

Зникла безвісти (2023)

Missing

Трилер, Детектив, Драма

США

Коли мати дівчини Джун зі своїм новим бойфрендом зникає під час відпустки у Колумбії, донька починає пошуки. Перебуваючи в Лос-Анджелесі, Джун творчо використовує новітні технології, але що більше вона дізнається, то більше запитань постає…

Професор та примарний вбивця (2023)

The Ritual Killer

Трилер, Детектив, Кримінал

США

Поліціянти різних країн стикаються із серією загадкових та жорстоких вбивств, схожих на ритуальні. Розслідування незмінно заходять у глухий кут, оскільки вбивця зникає з місця злочину, наче привид. Взявшись за справу, детектив Бойд знайомиться з університетським професором Меклзом, який вивчає древні магічні культи…