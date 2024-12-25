Топ-5 фільмів, які виходять на екрани в грудні

Носферату (2024)

Дата випуску: 25 грудня 2024

Розмова про контрпрограмування. Останній візуально розкішний, ретельно деталізований фільм Роберта Еггерса — це свіжий погляд на класичну адаптацію історії Брема Стокера про Дракулу, яка вперше була представлена ​​на великому екрані як фільм Ф. В. Мурнау "Носферату" 1922 року та пізніше переосмислена Вернером Герцогом у 1979 році.

Наразі фільм отримав схвальні відгуки, і Eggers є одним із найцікавіших у цьому поколінні режисерів, тому не дивно бачити, що він піднявся на вершину цього списку…

Їжак Соник 3 (2024)

Дата виходу: 20 грудня 2024 року

Далі у нас є дещо більш доречне для святкового сезону, оскільки це яскравий сімейний фільм. За останні кілька років екранізації відеоігор мали безпрецедентний успіх і франшиза Sonic the Hedgehog була в авангарді цього руху. У третьому записі Бен Шварц повторює свою голосову роль як головного героя, поряд з Джеймсом Марсденом як людського друга Тома Вачовскі, Джимом Керрі як доктора Роботніка та Ідрісом Ельбою як Наклза Єхидни, але вони також додали Кіану Рівза - Їжачок. Це суцільна розвага з попкорном, яку люди люблять бачити цієї пори року…

Володар перснів: Війна рогіримів (2024)

Дата виходу: 13 грудня 2024 року

Зважаючи на дещо приглушене сприйняття рекламних матеріалів цієї аніме-пригоди "Володар перснів", вона піднялася над деякими іншими високопрофільними іграми й посіла третє місце в опитуванні цього місяця.

Дія "Війни рогіримів" відбувається за 183 роки до трилогії Пітера Джексона і зосереджена на Хелмі Хаммерхенді — так, він із Хельмової Безодні — та його зусиллях захистити свій дім Рохан від загарбників. Побачити "Володаря перснів" крізь призму аніме, безперечно, цікаво, тому шанувальники, зрозуміло, заінтриговані…

Муфаса: Король Лев (2024)

Дата виходу: 20 грудня 2024 року

У нас є ніколи раніше не розповідана історія-приквел про життя батька Сімби, Муфаси, хоч і оформлена в контексті продовження, оскільки вона починається з того, що мандрил Рафікі розповідає історію доньці Сімби. Його курує лауреат премії "Оскар" Баррі Дженкінс, а голоси озвучують Аарон П’єр (Муфаса), Келвін Гаррісон-молодший (Така, який згодом стає Шрамом), а також актори, що повернулися, Біллі Айхнер і Сет Роген у ролях Тімона та Пумби. Чи надихне він таку саму магію, як анімаційний фільм 1994 року, чи перевершить свого "живого" аналога? Нам доведеться почекати і подивитися…

Babygirl (2024)

Дата випуску: 25 грудня 2024 року

Ніколь Кідман грає роль могутньої генеральної директорки, яка затіває небезпечний роман із набагато молодшим стажером, якого грає Гарріс Дікінсон. Критики сказали, що пара разом аж шипить на екрані, а історія є більш продуманою, ніж звичайний еротичний трилер…