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Від домогосподарки до ученого. ТОП-5 найкращих фільмів з Джессікою Честейн

10 квітня, 2024 середа
19:00
Кіно

Джессіка Честейн вміє тримати глядача в інтризі та дивувати яскравими перевтіленнями. Домогосподарка, талановитий юрист, винахідливий бізнесмен, учений чи борець за справедливість – здається, немає ролі, яка була б не під силу цій зірці

"Інтерстеллар"

Рік виходу – 2014

Рейтинг IMDb – 8,6

Якщо ви хочете подивитися фільм, який змусить вас замислитись про майбутнє, пропонуємо обрати "Інтерстеллар". Ця стрічка Крістофера Нолана не залишає найпрестижніших рейтингів, у тому числі IMDb. За сюжетом, майбутнє всього людства опиняється під загрозою, адже через катаклізми врожаю стає дедалі менше. Останньою надією рятувальників є команда NASA, яку очолює Купер. Головний герой повинен знайти відповідну для життя планету в інших галактиках. І в цій місії не останню роль відіграє дочка космонавта Мерф, яку в дорослому віці грала Джессіка Честейн…

 

"Небезпечна гра Слоун"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb - 7,6

А ось любителі фільмів із несподіваним фіналом точно будуть у захваті від фільму "Небезпечна гра Слоун". У центрі сюжету опиниться талановитий лобіст Елізабет Слоун. Завдяки хитрощам вона допомагає Конгресу США прийняти окремі закони. Але нова справа завертає все проти неї: впливовий політик прагне поквитатися з Елізабет та знищити її репутацію. Тож гра виходить на зовсім інший рівень, а на кону не лише важлива поправка до конституції, а й майбутнє головної героїні. До останніх хвилин складно припустити, чим закінчиться "Небезпечна гра Слоун"...

 

"Гра Моллі"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb - 7,6

Не менш сильною жінкою Джесіка Честейн постає у драмі "Гра Моллі". Фільм дещо нагадує "Небезпечну гру Слоун", тому якщо ви були в захваті від цієї стрічки, обов'язково перегляньте й історію про Моллі Блум.

За сюжетом, колишня спортсменка змушена була влаштуватись у казино через отриману травму. Працюючи з кримінальними авторитетами, вона зрозуміла: з такими зв'язками, як у неї, можна зробити чудовий бізнес. Тому Моллі переїжджає до Нью-Йорка та організовує підпільне казино для багатіїв. Але саме впливові клієнти приводять її на лаву підсудних…

 

"Укриття"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb - 6,9

Стрічка "Укриття" показала, що і драматичні ролі у Джесіки Честейн можуть бути особливими. Актриса зіграла жінку, яка підтримує чоловіка та бореться за свою родину. За сюжетом, Кертіс Ла Форче починає бачити сни, в яких родина стикається зі смертоносним торнадо. Коли видіння стають надто правдоподібними і їх вже не можливо відрізнити від реальності, постає потреба звернутись по допомогу до лікарів…

 

"Тридцять хвилин по опівночі"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb - 7,0

У фільмі "Тридцять хвилин по опівночі" головна героїня отримала непросте завдання – вистежити та знищити ватажка терористів Усаму Бен Ладена. За цю роль Джесіка Честейн здобула "Золотий глобус"...

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