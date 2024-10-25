Топ-5 фільмів з Тай Шеридан
Тай Шерідан народився 11 листопада 1996 року в місті Палестин, штат Техас, як Тай Кейл Шерідан. Будучи названим одним із 10 акторів Variety, на яких варто звернути увагу, він став одним із найбільш затребуваних молодих талантів Голлівуду
Мад
Оригінальна назва: Mud
2012 рік
Двоє молодих хлопців стикаються з утікачем і створюють угоду, щоб допомогти йому втекти від охоронців, які йдуть на його слід, аби возз’єднати зі своїм справжнім його коханням…
В головних ролях: Меттью МакКонахі, Тай Шерідан, Якоб Лофланд та інші
Джо
Оригінальна назва: Джо
2013 рік
Колішній злочинець, який не є взірцем для наслідування, зустрічає 15-річного хлопця і опиниться перед вибором: спокута або розорення…
В головних ролях: Ніколас Кейдж, Тай Шерідан, Гері Поултер та інші
Першому гравцю приготуватися
Оригінальна назва: Ready Player One
2018 рік
Коли творець віртуальної реальності під назвою OASIS помирає, він дає посмертний виклик усім користувачам OASIS знайти його пасхальне яйце, яке дасть тому, хто знайшов його, статок і контроль над своїм світом…
В головних ролях: Тай Шерідан, Олівія Кук, Бен Мендельсон та інші
Люди Ікс: Апокаліпсис
Оригінальна назва: Люди Ікс: Апокаліпсис
2016 рік
У 1980-х роках Люди Ікс повинні перемогти давнього всемогутнього мутанта Ен Сабаха Нура, який має намір процвітати, приносячи руйнування світу…
В головних ролях: Тай Шерідан, Джеймс МакЕвой, Майкл Фассбендер, Дженніфер Лоуренс та інші
Нічний портьє
Оригінальна назва: The Night Klerk
2020 рік
Під час виконання службових обов’язків молодий службовець готелю (Тай Шерідан) стає свідком вбивства в одній із кімнат, але в той же час він стає підозрюваним номером один головного детектива (Джон Легуізамо)...
В головних ролях: Тайна Шерідан, Ана де Армас, Хелен Хант та інші
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