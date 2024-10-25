Топ-5 фільмів з Тай Шеридан

Мад

Оригінальна назва: Mud

2012 рік

Двоє молодих хлопців стикаються з утікачем і створюють угоду, щоб допомогти йому втекти від охоронців, які йдуть на його слід, аби возз’єднати зі своїм справжнім його коханням…

В головних ролях: Меттью МакКонахі, Тай Шерідан, Якоб Лофланд та інші

Джо

Оригінальна назва: Джо

2013 рік

Колішній злочинець, який не є взірцем для наслідування, зустрічає 15-річного хлопця і опиниться перед вибором: спокута або розорення…

В головних ролях: Ніколас Кейдж, Тай Шерідан, Гері Поултер та інші



Першому гравцю приготуватися

Оригінальна назва: Ready Player One

2018 рік

Коли творець віртуальної реальності під назвою OASIS помирає, він дає посмертний виклик усім користувачам OASIS знайти його пасхальне яйце, яке дасть тому, хто знайшов його, статок і контроль над своїм світом…

В головних ролях: Тай Шерідан, Олівія Кук, Бен Мендельсон та інші

Люди Ікс: Апокаліпсис

Оригінальна назва: Люди Ікс: Апокаліпсис

2016 рік

У 1980-х роках Люди Ікс повинні перемогти давнього всемогутнього мутанта Ен Сабаха Нура, який має намір процвітати, приносячи руйнування світу…

В головних ролях: Тай Шерідан, Джеймс МакЕвой, Майкл Фассбендер, Дженніфер Лоуренс та інші

Нічний портьє

Оригінальна назва: The Night Klerk

2020 рік

Під час виконання службових обов’язків молодий службовець готелю (Тай Шерідан) стає свідком вбивства в одній із кімнат, але в той же час він стає підозрюваним номером один головного детектива (Джон Легуізамо)...

В головних ролях: Тайна Шерідан, Ана де Армас, Хелен Хант та інші



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