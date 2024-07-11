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ТОП-5 найкращих фільмів з Дуейном Джонсоном

11 липня, 2024 четвер
20:00
Кіно Дуейн Джонсон

Наша п'ятірка найкращих фільмів із Дуейном Скалою Джонсоном. Від брутальних крутих персонажів до драматичних та комедійних ролей

Зміст

Мумія повертається

The Mummy Returns

США, 2001 рік.

Пригоди, бойовик, фентезі.

Тривалість: 130 хвилин.

IMDb: 6,4.

Дія розгортається через 10 років після фіналу фільму "Мумія" 1999 року. Рік О'Коннел щасливо живе зі своєю дружиною Евелін та сином Алексом. Але їм знову доводиться зіткнутися із жахливими прокльонами. У юного Алекса є лише сім днів, щоб дістатися піраміди царя скорпіонів. А Евелін захопив єгипетський культ, що воскресив жерця Імхотепа…

 

Скарб Амазонки

The Rundown

США, 2003 рік.

Пригоди, бойовик, комедія.

Тривалість: 104 хвилини.

IMDb: 6,7.

Фахівець із вибивання боргів Бек знаходить нове завдання. Кримінальний авторитет просить його знайти свого сина, який зник десь у джунглях Амазонки. Як з'ясовується, хлопець намагається знайти стародавню статую із чистого золота. Бек вирішує допомогти. Але на статую полюють і місцева мафія, і корінні індіанці…

 

Широко крокуючи

Walking Tall

США, 2004 рік.

Бойовик, кримінал.

Тривалість: 86 хвилин.

IMDb: 6,3.

Сержант спецназу армії США Кріс Вон повертається до рідного міста після восьми років служби. Він хоче продовжити сімейний бізнес на тартаку. Незабаром Кріс розуміє, що колись тихе містечко перетворилося на розсадник злочинців та наркоманів. Він вирішує боротися з криміналом усіма можливими способами. І невдовзі Кріс Вон стає новим шерифом міста…

 

Другий шанс

Gridiron Gang

США, 2006 рік.

Драма, спорт.

Тривалість: 125 хвилин.

IMDb: 6,9.

Шон Портер працює у виправній колонії для важких підлітків. Він намагається повернути своїх підопічних у русло нормального життя. І для цього Шон створює команду з американського футболу. Поступово підлітки відчувають командний дух і навіть намагаються пробитися на чемпіонат серед шкіл…

 

Швидше кулі

Faster

США, 2010 рік.

Бойовик, кримінал, драма.

Тривалість: 98 хвилин.

IMDb: 6,5.

Після успішного пограбування братів-злочинців намагаються вбити конкуренти. Але один із них виживає. Через 10 років ув'язнення він повертається, бажаючи помститися всім, хто підставив братів. Героя намагаються вистежити два детективи та найманий вбивця…


 
Теги:
Новини
Суспільство
Культура
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