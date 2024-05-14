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ТОП-5 новинок 2024 жанру детектив

14 травня, 2024 вiвторок
22:00
Кіно детектив
Зміст

Вам кортить провести вечір за переглядом цікавезних кінофільмів? Тоді наша п’ятірка до вашої уваги. Цього разу пропонуємо шалену п'ятірку фільмів з карколомним сюжетом і мега фіналом

Закон і порядок. Спеціальний корпус (2024)

Law & Order: Special Victims Unit

Країна: США

Сценарій: Дік Вульф, Джулі Мартін, Уоррен Лайт

Режисер: Девід Платт, Жан Де Сегонзак, Пітер Літо

Актори: Марішка Харгітей, Айс-Ті, Денн Флорек, Річард Белзер, Крістофер Мелоні, Б.Д. Вонг, Тамара Тюні, Келлі Гіддіш, Пітер Сканавіно, Рауль Еспарза

Серіал розповідає про так званий "Спеціальний корпус" поліції, який займається розслідуваннями злочинів на сексуальному ґрунті та зазіхань проти дітей. Дія серіалу розгорнулася у Нью-Йорку. Головними персонажами є працівники спеціального корпусу. Через особливу жорстокість злочинів працівники відділу регулярно перебувають на межі нервового зриву, що позначається на їхньому особистому житті, а також на взаєминах один з одним…

 

Закон та порядок: Організована злочинність (2024)

Law & Order: Organized Crime

США

Серіали з високим рейтингом / Американські серіали / Бойовики 2024 / Драми 2024 / Детективи 2024 / Кримінальні фільми 2024 / Трилери 2024 / Серіали 2024

Країна: США

Сценарій: Дік Вульф

Режисер: Дік Вульф

Актори: Крістофер Мелоні, Ділан МакДермотт, Тамара Тейлор, Даніель Моне Троуер, Ainsley Seiger, Ібрахім Ренно мл., Майкл Рівера, Марішка Харгітей, Ері Беркен, Adam Bourque

Еліот Стейблер повертається до поліції Нью-Йорка, щоб боротися з організованою злочинністю після нищівної особистої втрати. Проте місто та поліцейське управління сильно змінилися за останні десять років…

 

Таємниці Броукенвуда (2024)

The Brokenwood Mysteries

Нова Зеландія

Серіали / Фільми 2024 / Драми 2024 / Детективи 2024 / Кримінальні фільми 2024 / Серіали 2024

Країна:Нова Зеландія

Сценарій: Matt Aickin, Stu Wildon, Джеймс Гріффін

Режисер: Майк Сміт, Мюррей Кін, Марк Біслі

Актори: Нілл Рі, Ферн Сазерленд, Крістіна Сербан Іонда, Нік Семпсон, Елізабет МакРей, Піна Хема Тейлор, Колін Мій, Карл Віллетц, Джейсон Хойте, Шейн Кортезе

Майк Шепперд – чудовий детектив, якому під силу розслідувати найзаплутаніші та найтаємничіші справи. Чоловік повністю реалізував себе у професії, вивчив прийоми злочинців та способи отримання інформації. Майстру розшуку немає рівних у всій Новій Зеландії, але раптово він повертається до свого рідного містечка Броукенвуд.

Головний персонаж має дивовижну якість - вміння привернути до себе оточуючих і завоювати їх довіру. Секрет цього простий – Майк доброзичливий та щирий у спілкуванні. На новому місці роботи, детектив миттєво освоюється і знаходить спільну мову з товаришами по службі. Майку доведеться працювати з новою напарницею – молодою та амбітною Крістін Сімс…

 

Шугар (2024)

Sugar

2024

США

Серіали / Серіали з високим рейтингом / Американські серіали / Американські фільми / Фільми 2024 / Драми 2024 / Детективи 2024 / Кримінальні фільми 2024 / Трилери 2024 / Серіали 2024

Країна: США

Сценарій: Марк Протосевич, Дональд Йо, Сем Кетлін

Режисер: Фернанду Мейрелліш, Адам Аркін

Актори: Колин Фаррелл, Кірбі Хауелл-Батіст, Емі Райан, Денніс Буцікаріс, Нейт Корддрі, Алекс Ернандес, Джеймс Кромуелл, Ганна Ганн, Массі Фурлан, Ерік Ланж

Приватному детективу Джону Шугару потрібно знайти улюблену внучку відомого кінопродюсера Сігела, яка несподівано зникла безвісти. Крім цікавих, небезпечних і навіть фантастичних завдань, які доведеться виконати детективу, у нього достатньо своїх проблем та фобій, з яким треба буде боротися…

Рекс (2024)

Hudson & Rex

Канада

Серіали / Серіали з високим рейтингом / Фільми про собак / Фільми 2024 / Драми 2024 / Детективи 2024 / Кримінальні фільми 2024 / Серіали 2024

Країна: Канада

Сценарій: Дерек Шрейєр, Кен Куперус, Джессі Гейб

Режисер: Феліпе Родрігез, Джон Ватчер, Елінор Ліндо

Актори: Джон Рірдон, Мейко Нгуєн, Джастін Келлі, Кевін Ханчард, Diesel vom Burgimwald, Cassidy Barry, Ендрю Бушелл, Алан Дойл, Річард Шевольє, Liam Williams

Детектив Чарлі Хадсон працює в парі з просто ідеальним напарником, своїм професійно навченим службовим собакою породи німецька вівчарка на ім'я Рекс - він ніколи не набридне йому своєю балаканкою…


 
Теги:
Новини
Суспільство
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