Документальні фільми. Новинки жанру 2024 року

Олександр Великий: Становлення бога

ALEXANDER: THE MAKING OF A GOD

Рік: 2024

Країна: Великобританія

Жанр: драма, історичний фільм

Актори: Бак Брейтуейт, Агні Скотт, Мідо Хамада, Ядран Малкович, Суад Фаресс, Коша Енглер, Джеймс Олівер Вітлі, Вілл Стівенс, Діно Келлі, Абделілах Ель Бузнані

Документально-ігровий серіал. Інтерв'ю з експертами та захоплюючі реконструкції подій розповідають про видатне життя Олександра Македонського та його пристрасне бажання завоювати світ…

Архітектон

ARCHITECTON

Рік: 2024

Країна: Німеччина, США, Франція

Режисер: Віктор Косаковський

Актори: Віктор Косаковський, Мікеле Де Лукі

Фільм є роздумом про архітектуру, про те, як проєктування та зведення будівель демонструє руйнівну силу історії, але одночасно дає надію на краще майбутнє…

Дагомея

DAHOMEY

Рік: 2024

Країна: Франція, Сенегал, Бенін

Режисер: Мати Діоп

Актори: Жільдас Адану, Хабіб Ахандессі, Жосеа Гедж, Імельда Батамуссі

Про повернення культурних цінностей, що належали правителям королівства Дагомея (нині Бенін) і вивезених до Європи. Вивезених французькими колоніальними військами у 1892 році. У фільмі показано урочистість в економічній столиці Беніна Котону, де зустрічають безцінні артефакти, у тому числі високий дерев'яний трон та зооморфні статуї в натуральну величину…

Життя Ейнштейна: історія з перших вуст

EINSTEIN AND THE BOMB

Рік: 2024

Країна: Великобританія

Жанр: біографія, історичний фільм

Режисер: Ентоні Філіпсон

Актори: Ейдан МакАрдл, Саймон Маркі, Ендрю Гевілл, Рейчел Беррі, Хелена Вестерман, Лео Асідзава, Джей-Льюїс Мітчелл, Джеймс Мусгрейв, Саймон Хейнс

Що було після втечі Ейнштейна із нацистської Німеччини? У документальній драмі наводяться архівні кадри та звучать власні слова генія, який зазнав чимало поневірянь…

Кошмар будь-якого американця

AMERICAN NIGHTMARE

Рік: 2024

Країна: Великобританія, США

Жанр: кримінальний фільм

Режисери: Бернадетт Хіггінс, Фелісіті Морріс

Актори: Деніз Хаскінс

Після жахливого вторгнення до будинку у 2015 році пара звинувачується в інсценуванні цього злочину…