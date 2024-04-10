Документальні фільми. Новинки жанру 2024 року
Не тільки художніми фільмами багатий кінематограф. Наша добірка документальних фільмів дасть вам можливість краще розуміти ситуації, що нас оточують. Ми підібрали для вас краще
Олександр Великий: Становлення бога
ALEXANDER: THE MAKING OF A GOD
Рік: 2024
Країна: Великобританія
Жанр: драма, історичний фільм
Актори: Бак Брейтуейт, Агні Скотт, Мідо Хамада, Ядран Малкович, Суад Фаресс, Коша Енглер, Джеймс Олівер Вітлі, Вілл Стівенс, Діно Келлі, Абделілах Ель Бузнані
Документально-ігровий серіал. Інтерв'ю з експертами та захоплюючі реконструкції подій розповідають про видатне життя Олександра Македонського та його пристрасне бажання завоювати світ…
Архітектон
ARCHITECTON
Рік: 2024
Країна: Німеччина, США, Франція
Режисер: Віктор Косаковський
Актори: Віктор Косаковський, Мікеле Де Лукі
Фільм є роздумом про архітектуру, про те, як проєктування та зведення будівель демонструє руйнівну силу історії, але одночасно дає надію на краще майбутнє…
Дагомея
DAHOMEY
Рік: 2024
Країна: Франція, Сенегал, Бенін
Режисер: Мати Діоп
Актори: Жільдас Адану, Хабіб Ахандессі, Жосеа Гедж, Імельда Батамуссі
Про повернення культурних цінностей, що належали правителям королівства Дагомея (нині Бенін) і вивезених до Європи. Вивезених французькими колоніальними військами у 1892 році. У фільмі показано урочистість в економічній столиці Беніна Котону, де зустрічають безцінні артефакти, у тому числі високий дерев'яний трон та зооморфні статуї в натуральну величину…
Життя Ейнштейна: історія з перших вуст
EINSTEIN AND THE BOMB
Рік: 2024
Країна: Великобританія
Жанр: біографія, історичний фільм
Режисер: Ентоні Філіпсон
Актори: Ейдан МакАрдл, Саймон Маркі, Ендрю Гевілл, Рейчел Беррі, Хелена Вестерман, Лео Асідзава, Джей-Льюїс Мітчелл, Джеймс Мусгрейв, Саймон Хейнс
Що було після втечі Ейнштейна із нацистської Німеччини? У документальній драмі наводяться архівні кадри та звучать власні слова генія, який зазнав чимало поневірянь…
Кошмар будь-якого американця
AMERICAN NIGHTMARE
Рік: 2024
Країна: Великобританія, США
Жанр: кримінальний фільм
Режисери: Бернадетт Хіггінс, Фелісіті Морріс
Актори: Деніз Хаскінс
Після жахливого вторгнення до будинку у 2015 році пара звинувачується в інсценуванні цього злочину…
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