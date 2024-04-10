Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Документальні фільми. Новинки жанру 2024 року

Документальні фільми. Новинки жанру 2024 року

10 квітня, 2024 середа
22:00
Кіно кіно

Не тільки художніми фільмами багатий кінематограф. Наша добірка документальних фільмів дасть вам можливість краще розуміти ситуації, що нас оточують. Ми підібрали для вас краще

Олександр Великий: Становлення бога 

ALEXANDER: THE MAKING OF A GOD

Рік: 2024

Країна: Великобританія

Жанр: драма, історичний фільм

Актори: Бак Брейтуейт, Агні Скотт, Мідо Хамада, Ядран Малкович, Суад Фаресс, Коша Енглер, Джеймс Олівер Вітлі, Вілл Стівенс, Діно Келлі, Абделілах Ель Бузнані

Документально-ігровий серіал. Інтерв'ю з експертами та захоплюючі реконструкції подій розповідають про видатне життя Олександра Македонського та його пристрасне бажання завоювати світ…

 

Архітектон 

ARCHITECTON

Рік: 2024

Країна: Німеччина, США, Франція

Режисер: Віктор Косаковський

Актори: Віктор Косаковський, Мікеле Де Лукі

Фільм є роздумом про архітектуру, про те, як проєктування та зведення будівель демонструє руйнівну силу історії, але одночасно дає надію на краще майбутнє…

 

Дагомея 

DAHOMEY

Рік: 2024

Країна: Франція, Сенегал, Бенін

Режисер: Мати Діоп

Актори: Жільдас Адану, Хабіб Ахандессі, Жосеа Гедж, Імельда Батамуссі

Про повернення культурних цінностей, що належали правителям королівства Дагомея (нині Бенін) і вивезених до Європи. Вивезених французькими колоніальними військами у 1892 році. У фільмі показано урочистість в економічній столиці Беніна Котону, де зустрічають безцінні артефакти, у тому числі високий дерев'яний трон та зооморфні статуї в натуральну величину…

 

Життя Ейнштейна: історія з перших вуст

EINSTEIN AND THE BOMB

Рік: 2024

Країна: Великобританія

Жанр: біографія, історичний фільм

Режисер: Ентоні Філіпсон

Актори: Ейдан МакАрдл, Саймон Маркі, Ендрю Гевілл, Рейчел Беррі, Хелена Вестерман, Лео Асідзава, Джей-Льюїс Мітчелл, Джеймс Мусгрейв, Саймон Хейнс

Що було після втечі Ейнштейна із нацистської Німеччини? У документальній драмі наводяться архівні кадри та звучать власні слова генія, який зазнав чимало поневірянь…

 

Кошмар будь-якого американця 

AMERICAN NIGHTMARE

Рік: 2024

Країна: Великобританія, США

Жанр: кримінальний фільм

Режисери: Бернадетт Хіггінс, Фелісіті Морріс

Актори: Деніз Хаскінс

Після жахливого вторгнення до будинку у 2015 році пара звинувачується в інсценуванні цього злочину…


 
Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
Дональд Трамп
9 квітня, 2024 вiвторок
Жодна людина не є вищою за закон, - спецпрокурор закликав Верховний суд США позбавити Трампа недоторканності
Володимир Зеленський
9 квітня, 2024 вiвторок
Зеленський може накласти вето на закон про мобілізацію, - політолог Рейтерович
Крістіан Шевченко та Андрій Шевченко
9 квітня, 2024 вiвторок
Тренер збірної України дав несподівану характеристику сину Шевченка
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.88
    Купівля 38.88
    Продаж 39.36
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 квітня
22:29
кримінальні справи
Убивство 4 чоловіків у Варшаві: підозрюваних п'ятьох українців і поляка взяли під варту
22:29
Микола Стеценко
"Військком сказав купити чотири пікапи, щоб мене відпустили": ексфутболіст "Зорі" розповів, як його мобілізували
22:11
Оновлено
Атака балістичними ракетами по Одеському району
Росія вдарила по Одещині балістикою, серед загиблих - 10-річна дівчинка, кількість поранених зросла
22:03
конгрес США
Барбра Стрейзанд, Лів Шрайбер, Шон Пенн та інші світові зірки закликали конгрес допомогти Україні
21:43
Мелітополь
Окупанти й місцеві колаборанти масово привласнюють житло мелітопольців, - голова Запорізької ОВА
21:19
Війна з Росією
Від отримання відпусток до звільнення зі служби: Міноборони запустило платформу "Військовий асистент"
21:16
Оновлено
Удар РФ по Липцях Харківського району, 10.04.24
РФ атакувала Харківщину: у Липцях серед трьох загиблих є дитина, у Вовчанську двоє поранених і зруйновано поліклініку
21:15
Ексклюзив
Джозеф Байден і Володимир Зеленський
США провалили стратегію зі стримування ударів України по території Росії, - дипломат Хара
21:04
Ексклюзив
Перемога України
Професор Гарань: в перемогу вірять 83% опитаних українців, проте часові рамки зміщуються
21:02
ЄС - Україна
ЄС підготував проєкт безпекових зобов'язань перед Україною, - Erucativ
21:00
Вибух у Криму
Через страх ударів у Джанкої росіяни перевозять на нове місце боєприпаси й техніку, - "Атеш"
20:34
Ексклюзив
Микола Княжицький
Це неповага, що людей забирають невідомо на скільки, - нардеп Княжицький
20:33
Під час обшуків виявили гранати й ручний гранатомет: експосадовців СБУ викрили на розкраданні 26 млн грн
20:31
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Аналіз мобілізаційного законопроєкту та чим допоможуть Україні запчастини для систем ППО Hawk. Колонка Сергія Згурця
20:27
Володимир Зеленський
"Є потрібні результати": Зеленський про ракетну програму України
20:16
Джо Байден
Вибори в США: Байден збільшив перевагу над Трампом у новому опитуванні
20:08
Ісмаїл Ганія
Лідер ХАМАС заявив про загибель внаслідок ударів по Газі трьох його синів
20:02
OPINION
Костянтин Москалець
Фільми на час Великого Посту
19:56
OPINION
Віталій Портников
Трамп послав Кемерона з допомогою Україні
19:50
Ексклюзив
відкриття рекрутингового центру у Львові
"Окрім покарань у законі про мобілізацію потрібне заохочення для тих, хто піде до війська через рекрутинг", - депутат Київради Васильчук
19:42
Оновлено
СБУ затримала екснардепа "Партії регіонів"
СБУ 10 квітня оголосила про затримання екснардепа "Партії регіонів". Розслідувачі з'ясували, що він ще з лютого перебуває під домашнім арештом
19:38
Новини компаній
Люди-Титани: гурт KOZAK SYSTEM спільно з БФ "МХП-Громаді" продовжать тур військовими госпіталями
19:29
Окупанти, Херсон, Херсонщина
У Херсонській ОВА відреагували на вкид росіян про "наступ" на правобережжя регіону
19:27
Жінки в ЗСУ
На фронті за добу відбулось 47 бойових зіткнень, ЗСУ відбили 17 атак на Бахмутському напрямку
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 777-го дня війни: росіяни втрачають позиції біля Кремінної, а в тимчасово окупованому Криму знищено ворожий вертоліт Ка-27
18:49
Оновлено
Швейцарія
Швейцарія назвала дати й місце проведення Глобального саміту миру
18:44
Шахтар
В УЄФА пояснили, як представник України може оминути кваліфікацію за нового формату ЛЧ
18:36
Канада
ФСБ у Канаді намагається завербувати агентів у середовищі іммігрантів з Росії та колишніх республік СРСР, - ГУР
18:08
військовий квиток, мобілізація
Законопроєкт про демобілізацію розроблятимуть протягом 8 місяців, – Міноборони
18:08
OPINION
Віктор Шлінчак
Американська допомога Україні. Вузьке вікно можливостей
18:02
На фото: Сергій Танчинець, лідер гурту "Без обмежень"
"Було б не цікаво": Танчинець з "Без обмежень" зізнався, що вживає алкоголь перед виходом на сцену
17:58
Окупанти в Маріуполі
Росія розпочинає мобілізацію у Маріуполі, - Андрющенко
17:56
Ексклюзив
верховна рада
"Без монобільшості прийняти неможливо": нардеп Синютка заявив, що "слуги" покинули залу ВРУ перед голосування за поправки до законопроєкту про мобілізацію
17:51
Ексклюзив
Молдова
Брюссель розглядає можливість вступу Молдови до Євросоюзу без Придністров'я, - голова представництва ЄС в Кишиневі
17:47
Kyivstar, Київстар
В Україні з'явиться альтернатива супутниковому інтернету Starlink
17:38
Френк Воррен та Тайсон Ф'юрі
Стає як плаксива дитина: промоутер Ф'юрі знайшов ахіллесову п’яту Усика
17:22
На фото: Рене Зеллвегер у ролі Бріджит Джонс
Рене Зеллвегер повернеться до головної ролі в новому фільмі про Бріджит Джонс
17:02
OPINION
Олександр Чижевський
Ілля Вітюк — ключова фігура в тиску на НСАУ: розкриття корупційних схем
17:00
Огляд
переселенці
Зміни умов для українців за кордоном: що потрібно знати про тимчасовий захист у 2024 році
16:59
На фото: концерт Океан Ельзи
"Океан Ельзи" скасував усі концерти на 2024 рік
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV