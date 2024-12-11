Топ-5 новинок фільмів 2024 року в жанрі містика
Якщо вам кортить зануритись у надзвичайні пригоди, перебуваючи в тепленькому ліжку, тоді надвечір перегляньте нашу підбірку нових містичних фільмів. Бажаємо гарного перегляду!
Аколіт
Рік: 2024
Країна: США
Жанр: містика, наукова фантастика, трилер, фентезі
Режисери: Леслі Хедланд, Ханнель Калперер, Алекс Гарсія Лопес, Когонада
Містичний трилер, дія якого розгортається в галактиці темних таємниць і сил темної сторони, що з'являються, в останні дні епохи Високої Республіки…
В ролях: Амандла Стенберг, Лі Джон Дже, Джоді Тернер-Сміт, Менні Хасінто, Дафні Кін та інші
Амітівілль: де живе відлуння
Рік: 2024
Країна: США
Жанр: містика, фільм жахів
Режисер: Карло Серран
Хізер, що спеціалізується на розслідуваннях паранормальних явищ, доводиться протистояти темній терористичній істоті, яка переслідує будинок її улюблених сусідів…
В ролях: Сара МакДональд, Бреанна Россі, Нік Бареллі, Карло Серран, Ектор де Альва та інші
Аркадія
Рік: 2024
Країна: Болгарія, Греція, США
Жанр: драма, містика
Режисер: Йоргос Зоїс
Катерина та Янніс приїжджають у невелике курортне містечко, де сталася трагедія. Розслідування наводить їх у сільський пляжний бар "Аркадія", де вони починають складати шматочки головоломки, поступово наближаючись до епіцентру драми…
В ролях: Мурікіс Вангеліс, Ангеліки Папулія, Дафне Патакія, Євангелія Адреакі, Гіоргос Бініаріс та інші
Астрал. Ігри привидів
Рік: 2024
Країна: США
Жанр: містика, трилер, фільм жахів
Режисер: Джилл Геваргізян
Пара в пошуках гострих відчуттів вирішує взяти участь в інтернет-челенджі, за правилами якого потрібно пробиратися до чужих будинків і виходити звідти непоміченими. Герої вирішують додати ще більше адреналіну і проникають у будинок із привидами, звідки мало просто вибратися — треба постаратися залишитися живими…
В ролях: Кіа Дорсі, Зейн Хайдар, Майкл Сі Вільямс, Шеррі МакКейн та інші
Астрал. Стереоскоп демона
Рік: 2024
Країна: США
Жанр: містика, фільм жахів
Режисер: Елен Цодиковська
Після повернення до заміського будинку, де помер її батько, Келлі знаходить незвичайний пристрій - стереоскоп. Вона починає замислюватися про те, що стереоскоп міг бути якось пов'язаний із страшною загибеллю батька, адже цей прилад дозволяє зазирнути у паралельний світ. Світ, де жахлива істота знищує все на своєму шляху…
В ролях: Брі Уінслоу, Према Крус, Джейсон Лілз, Брайан Уайт та інші
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