Топ-5 новинок фільмів 2024 року в жанрі містика

Аколіт

Рік: 2024

Країна: США

Жанр: містика, наукова фантастика, трилер, фентезі

Режисери: Леслі Хедланд, Ханнель Калперер, Алекс Гарсія Лопес, Когонада

Містичний трилер, дія якого розгортається в галактиці темних таємниць і сил темної сторони, що з'являються, в останні дні епохи Високої Республіки…

В ролях: Амандла Стенберг, Лі Джон Дже, Джоді Тернер-Сміт, Менні Хасінто, Дафні Кін та інші

Амітівілль: де живе відлуння

Рік: 2024

Країна: США

Жанр: містика, фільм жахів

Режисер: Карло Серран

Хізер, що спеціалізується на розслідуваннях паранормальних явищ, доводиться протистояти темній терористичній істоті, яка переслідує будинок її улюблених сусідів…

В ролях: Сара МакДональд, Бреанна Россі, Нік Бареллі, Карло Серран, Ектор де Альва та інші

Аркадія

Рік: 2024

Країна: Болгарія, Греція, США

Жанр: драма, містика

Режисер: Йоргос Зоїс

Катерина та Янніс приїжджають у невелике курортне містечко, де сталася трагедія. Розслідування наводить їх у сільський пляжний бар "Аркадія", де вони починають складати шматочки головоломки, поступово наближаючись до епіцентру драми…

В ролях: Мурікіс Вангеліс, Ангеліки Папулія, Дафне Патакія, Євангелія Адреакі, Гіоргос Бініаріс та інші

Астрал. Ігри привидів

Рік: 2024

Країна: США

Жанр: містика, трилер, фільм жахів

Режисер: Джилл Геваргізян

Пара в пошуках гострих відчуттів вирішує взяти участь в інтернет-челенджі, за правилами якого потрібно пробиратися до чужих будинків і виходити звідти непоміченими. Герої вирішують додати ще більше адреналіну і проникають у будинок із привидами, звідки мало просто вибратися — треба постаратися залишитися живими…

В ролях: Кіа Дорсі, Зейн Хайдар, Майкл Сі Вільямс, Шеррі МакКейн та інші

Астрал. Стереоскоп демона

Рік: 2024

Країна: США

Жанр: містика, фільм жахів

Режисер: Елен Цодиковська

Після повернення до заміського будинку, де помер її батько, Келлі знаходить незвичайний пристрій - стереоскоп. Вона починає замислюватися про те, що стереоскоп міг бути якось пов'язаний із страшною загибеллю батька, адже цей прилад дозволяє зазирнути у паралельний світ. Світ, де жахлива істота знищує все на своєму шляху…

В ролях: Брі Уінслоу, Према Крус, Джейсон Лілз, Брайан Уайт та інші