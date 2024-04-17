ТОП-5 релізів жанру мультфільм за 2024 рік

Володар кілець: Війна Рохіррімов

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

США, Японія

Аніме, мультфільм, фентезі, бойовик

Режисер фільмів "Привид у латах: Синдром одинака" Кендзі Каміяма зніме аніме-фільм зі всесвіту "Володаря кілець". Дія картини відбуватиметься за кілька століть до подій картин Пітера Джексона, а сюжет розповість про Хельма Молоторукого — легендарного короля Рохана…

Оріон та пітьма

Orion and the Dark

Франція, США

Мультфільм, фентезі, комедія, детектив, пригоди, сімейний

Хлопчик Оріон боїться всього поспіль: дівчаток, відповідальності перед командою, неправильно відповісти на уроці. Але найбільше Оріон боїться …темряви. І ось одного дня Темрява приходить до Оріона…

Кунг-фу Панда 4

Kung Fu Panda 4

США, Китай

Мультфільм, фентезі, бойовик, комедія, пригоди, сімейний

Майстер Шифу пропонує залишити роль Воїна Дракона і стати духовним лідером Долини Миру. Але панді доводиться повернутися до битв, щоб перемогти нового ворога Хамелеона, який здатний змінювати вигляд та імітувати стиль інших майстрів кунг-фу…

Головоломка 2

Inside Out 2

США

Мультфільм, комедія, сімейний.

За сюжетом дівчинка Райлі дорослішає, і в її голові з'являються додаткові емоції…

Гарфілд

The Garfield Movie

Великобританія, США

Мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейний

Гарфілд раптово возз'єднається з батьком - вуличним котом Віком. Герої разом вирушать у подорож, а компанію їм складе друг Гарфілда, пес Оді…