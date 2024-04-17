ТОП-5 релізів жанру мультфільм за 2024 рік
Пропонуємо до перегляду гарну добірку нових мультфільмів від світових творців. Наша чергова п’ятірка очікуваних мультфільмів для дітей і дорослих, адже кожний дорослий в душі залишається дитиною
Володар кілець: Війна Рохіррімов
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
США, Японія
Аніме, мультфільм, фентезі, бойовик
Режисер фільмів "Привид у латах: Синдром одинака" Кендзі Каміяма зніме аніме-фільм зі всесвіту "Володаря кілець". Дія картини відбуватиметься за кілька століть до подій картин Пітера Джексона, а сюжет розповість про Хельма Молоторукого — легендарного короля Рохана…
Оріон та пітьма
Orion and the Dark
Франція, США
Мультфільм, фентезі, комедія, детектив, пригоди, сімейний
Хлопчик Оріон боїться всього поспіль: дівчаток, відповідальності перед командою, неправильно відповісти на уроці. Але найбільше Оріон боїться …темряви. І ось одного дня Темрява приходить до Оріона…
Кунг-фу Панда 4
Kung Fu Panda 4
США, Китай
Мультфільм, фентезі, бойовик, комедія, пригоди, сімейний
Майстер Шифу пропонує залишити роль Воїна Дракона і стати духовним лідером Долини Миру. Але панді доводиться повернутися до битв, щоб перемогти нового ворога Хамелеона, який здатний змінювати вигляд та імітувати стиль інших майстрів кунг-фу…
Головоломка 2
Inside Out 2
США
Мультфільм, комедія, сімейний.
За сюжетом дівчинка Райлі дорослішає, і в її голові з'являються додаткові емоції…
Гарфілд
The Garfield Movie
Великобританія, США
Мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейний
Гарфілд раптово возз'єднається з батьком - вуличним котом Віком. Герої разом вирушать у подорож, а компанію їм складе друг Гарфілда, пес Оді…
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