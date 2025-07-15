В Індії з фільму "Супермен" вирізали сцену поцілунку. Кіноспільноту обурила консервативна цензура
Центральна рада з сертифікації фільмів Індії видалила дві сцени з поцілунком – зокрема, 33-секундний поцілунок у повітрі – вважаючи їх "надто чуттєвими"
Про це повідомляє Variety.
Супергеройський фільм режисера Джеймса Ґанна "Супермен" зіткнувся з проблемами в Індії. Центральна рада з сертифікації фільмів Індії (CBFC) видалила дві сцени з поцілунком – зокрема, 33-секундний поцілунок у повітрі – вважаючи їх "надто чуттєвими", щоб отримати рейтинг UA (13+) до сертифікації фільму 7 липня. Скорочення викликали негативну реакцію, кіноспільнота засудила непослідовну та консервативну практику цензури.
Акторка Шрея Дханвантарі ("Афера 1992" від SonyLIV, "Сім'янин" від Prime Video) написала в соцмережах: "Якщо це правда, це смішно! Щодня трапляється якась нісенітниця. Кожен. Проклятий. День. Звичайно, це найменше з наших занепокоєнь, але чи щось робиться з чимось іншим? Щодня трапляється якась нісенітниця. Кожен. Проклятий. День".
Автор цифрового контенту Амол Джамвал звернув увагу, що інші випадки, варті цензури, натомість не були забороненими.
"У фільмі Housefull 5 (індійський комедійний трилер, - ред.) можна побачити непристойні жарти з подвійним змістом. У фільмі Jaat – обезголовлення та криваве насильство. Але… Супермен цілує Лоїс Лейн – ось, де ми проводимо межу", - написав він на X.
Користувачі також наголошували, що CBFC допускає "жахливі сцени насильства та сексуального насильства" у фільмах, сертифікованих U, тобто таких, які можуть вільно дивитися діти, але не дозволила б поцілунки за згодою у фільмі "Супермен".
Це не перший подібний випадок цього року. У фільмі "Формула-1" емодзі середнього пальця замінили на кулак, а фільм "Громовержці*" вийшов в Індії з приглушеною лайкою. Ця тенденція знову розпалила дебати щодо свободи слова та широких повноважень CBFC згідно із законом про кінематографію. Керівні принципи сертифікації CBFC закріплюють свободу слова та вираження поглядів, але ці права підлягають "розумним обмеженням" з різних підстав, зокрема "пристойність чи мораль".
- Раніше керівник DC Studios та режисер нового фільму "Супермен" Джеймс Ганн заявив, що майбутня стрічка про супергероя є історією іммігранта, який шукає кращого життя в Америці.
- Новий супергеройський фільм режисера Джеймса Ґанна "Супермен" заробив за кордоном лише $95 млн. На думку аналітиків касових зборів, американський персонаж "наразі не є популярним"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.51 Купівля 41.51Продаж 42.02
- EUR Купівля 48.37Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе