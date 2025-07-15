В Індії з фільму "Супермен" вирізали сцену поцілунку. Кіноспільноту обурила консервативна цензура

Про це повідомляє Variety.

Супергеройський фільм режисера Джеймса Ґанна "Супермен" зіткнувся з проблемами в Індії. Центральна рада з сертифікації фільмів Індії (CBFC) видалила дві сцени з поцілунком – зокрема, 33-секундний поцілунок у повітрі – вважаючи їх "надто чуттєвими", щоб отримати рейтинг UA (13+) до сертифікації фільму 7 липня. Скорочення викликали негативну реакцію, кіноспільнота засудила непослідовну та консервативну практику цензури.

Акторка Шрея Дханвантарі ("Афера 1992" від SonyLIV, "Сім'янин" від Prime Video) написала в соцмережах: "Якщо це правда, це смішно! Щодня трапляється якась нісенітниця. Кожен. Проклятий. День. Звичайно, це найменше з наших занепокоєнь, але чи щось робиться з чимось іншим? Щодня трапляється якась нісенітниця. Кожен. Проклятий. День".

Автор цифрового контенту Амол Джамвал звернув увагу, що інші випадки, варті цензури, натомість не були забороненими.

"У фільмі Housefull 5 (індійський комедійний трилер, - ред.) можна побачити непристойні жарти з подвійним змістом. У фільмі Jaat – обезголовлення та криваве насильство. Але… Супермен цілує Лоїс Лейн – ось, де ми проводимо межу", - написав він на X.

Користувачі також наголошували, що CBFC допускає "жахливі сцени насильства та сексуального насильства" у фільмах, сертифікованих U, тобто таких, які можуть вільно дивитися діти, але не дозволила б поцілунки за згодою у фільмі "Супермен".

Це не перший подібний випадок цього року. У фільмі "Формула-1" емодзі середнього пальця замінили на кулак, а фільм "Громовержці*" вийшов в Індії з приглушеною лайкою. Ця тенденція знову розпалила дебати щодо свободи слова та широких повноважень CBFC згідно із законом про кінематографію. Керівні принципи сертифікації CBFC закріплюють свободу слова та вираження поглядів, але ці права підлягають "розумним обмеженням" з різних підстав, зокрема "пристойність чи мораль".