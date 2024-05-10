В Ірані відомого режисера засудили до 8 років ув'язнення та побиття батогом за його фільми

Про це пише CNN.

Суд в Ірані засудив відомого кінорежисера Мохаммада Расулофа до восьми років ув'язнення та побиття батогами. У заяві на соціальній платформі X адвокат режисера Бабак Пакнія сказав, що суд визнав художні та документальні фільми Расулофа "прикладами змови з наміром вчинити злочин проти безпеки країни".

Суд також наклав невизначений штраф і наказав конфіскувати майно Расулофа.

Расулоф отримав "Золотого ведмедя" за найкращий фільм на фестивалі "Берлінале" у 2020 році за фільм "Зла немає", а його фільм "Чесна людина" був відзначений нагородою "Особлива повага" в Каннах у 2017 році.

Премʼєра його останньої роботи "Насіння священного інжиру", де Расулоф виступив сценаристом та режисером, відбудеться на Каннському кінофестивалі наступного тижня.

Напередодні виходу фільму режисер і його продюсерська команда зіткнулися з тиском з боку уряду Ірану. Деякі актори були допитані, їм заборонили виїжджати з країни. Деякі стверджували, що чиновники попросили їх сказати Расулофу зняти фільм з фестивалю.

