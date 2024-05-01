В Ірані допитали творців фільму, який відібрали на Каннський кінофестиваль
Фільм "Насіння священного інжиру" іранського режисера Мохаммада Расулофа потрапив до конкурсної програми Канн, але влада Ірану заборонила знімальній групі залишати країну
Про це повідомляє Euronews.
Влада Ірану допитала творців нового фільму режисера Мохаммада Расулофа "Насіння священного інжиру" після того, як він був відібраний до конкурсної програми цьогорічного Каннського кінофестивалю.
Кінематографістів допитали, а після цього заборонили виїзд з країни..
Адвокат Бабак Пакнія підтвердив, що на знімальну групу після багатогодинного допиту чинили тиск, щоб вони переконали режисера зняти фільм з конкурсу Канн. Пакнія додав, що невідомо, чи дозволять Расулофу виїхати з Ірану, щоб відвідати фестиваль.
Сюжет фільму "Насіння священного інжиру" та його акторський склад залишаються в таємниці, і невідомо, скільки людей, які над ним працюють, було допитано.
Расулоф, який отримав "Золотого ведмедя" в Берліні у 2020 році за фільм про смертну кару "Зла немає", був затриманий у липні 2022 року за те, що поділився коментарями, які засуджували придушення урядом загальнонаціональних протестів тогоріч. У 2023 році він був тимчасово звільнений через проблеми зі здоров’ям, а пізніше був помилуваний і засуджений до одного року колонії, а також дворічної заборони залишати Іран через звинувачення у "пропаганді проти режиму".
77-й Каннський кінофестиваль відкриється 14 травня і триватиме до 25 травня.
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