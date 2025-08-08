Вийшов перший трейлер серіалу "Газета", що є спін-оффом "Офісу"

Про це повідомляє Variety.

Знімальна група документалістів, яка фільмувала життя в офісі вигаданої паперової компанії "Дандер Міффлін", повертається. "Газета" (The Paper), що є спін-оффом популярного шоу "Офіс", розповідає про колектив газети Середнього Заходу, що бореться за успіх і в якій, як виявилося, працює улюбленець оригінального серіалу Оскар Мартінес (роль повторює Оскар Нунез). Комедійний псевдодокументальний серіал дебютує на Peacock 4 вересня з чотирма епізодами.

У трейлері амбітний журналіст на ім'я Нед Семпсон (Донал Глісон) приєднується до редакції Toledo Truth Teller як головний редактор. У нього великі ідеї щодо відродження газети, яка ділить офісне приміщення з компанією з виробництва туалетного паперу.

Він змушений боротися зі скороченням бюджету та мотивувати різношерсту групу співробітників, яких грають Сабріна Імпаччіаторе, Челсі Фрей, Мелвін Грегг, Гбемісола Ікумело, Алекс Едельман, Рамона Янг, Тім Кі та Нунез.

"Скільки з вас раніше писали для газети?" – запитує Нед своїх майбутніх журналістів, які раніше покладалися на клікбейтні історії та заздалегідь написані статті, ліцензовані Associated Press.

"Я написав статтю в середній школі", – відповідає один співробітник.

Інший каже: "Я писав у twitter".

Серіал "Газета" створений Грегом Деніелсом (з "Офісу") та Майклом Команом. Обидва також є шоуранерами, виконавчими продюсерами та сценаристами. Серед інших виконавчих продюсерів – творець оригінального серіалу "Офіс" Рікі Джервейс, Стівен Мерчант, Говард Кляйн, Бен Сільверман та Баніджай Амерікас.

Серіал створений Universal Television, підрозділом Universal Studio Group.