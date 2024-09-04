Залізний трон, обладунки й мечі: на аукціон виставили реквізит з "Гри престолів"

Про це пише Euronews.

З 10 по 12 жовтня на аукціоні Heritage Auctions у Далласі (США) продадуть пам’ятні речі з популярного серіалу HBO "Гра престолів". Аукціон представить велику колекцію костюмів, реквізиту та декорацій.

Загалом з молотка продадуть понад 2000 предметів. Їх розподілять на 900 лотів, які включатимуть такі рідкісні предмети, як розплавлена ​​версія Залізного трону, повні обладунки і меч Джейме Ланністера, а також зубні протези, які використовували Білі Блукачі.

Початкові ставки коливатимуться від $500 до $20 тис. Інші відомі предмети, які пропонують на торгах, — це плащі та шкіряне вбрання Дейнеріс Таргарієн, меч Довгий Кіготь Джона Сноу та Рука королеви, яку носив Пітер Дінклейдж у ролі Тіріона Ланністера. Також будуть виставлені предмети, які не фігурували на екрані достатньо довго. Зокрема, серед лотів є дзвінок, який використовували в "Алеї ганьби" для Серсеї Ланністер, і заплямований кров’ю одяг із сумнозвісного "Червоного весілля".

Старший віцепрезидент HBO із глобальних стимулів і планування виробництва Джей Роу вважає, що аукціон — це можливість для шанувальників "вхопити шматочок історії". HBO дбайливо зберігав тисячі предметів реквізиту, костюмів і декорацій з моменту початку серіалу в 2011 році, щоб використати в потенційних спін-оффах або продовженнях.

Оскільки нещодавно вийшов другий сезон "Дому Дракона", а інші проєкти є в розробці, Роу каже, що тепер студія знає, за що їм потрібно триматися і з чим вони можуть розлучитися.

Колекція буде доступна для попереднього перегляду в офісах аукціонного дому в Нью-Йорку та Лондоні з 17 вересня до 4 жовтня.