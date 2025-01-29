Зірка "Кримінального чтива" Крістофер Вокен зізнався, що ніколи не мав мобільного телефону
Американський актор, лауреат премії "Оскар" Крістофер Вокен, відомий за ролями у фільмах "Спіймай мене, якщо зможеш", "Пророцтво", "Похорон", поділився, як живе без гаджетів і соцмереж
Про це він сказав в інтервʼю The Wall Street Journal.
Популярний американський актор Крістофер Вокен повернувся до своєї ролі у другому сезоні науково-фантастичного серіалу "Розрив". У розмові з журналістом він поділився, що не переглядав перший сезон перед зйомками.
"Я не маю технологій. У мене вдома лише супутникова тарілка. Тому я бачив "Розрив" на DVD, які мені надіслали. Я не маю мобільного телефону. Я ніколи не листувався електронною поштою або, як ви це називаєте, не твітив", - зазначив актор.
Відповідаючи на питання про те, чи не почувається він чужинцем у світі, де всі привʼязані до своїх телефонів, Вокен зауважив: "Не зовсім. У мене також ніколи не було годинника. Але якщо мені потрібно дізнатися час, я просто питаю у когось. Так само, коли мені потрібно скористатися телефоном, я просто питаю, чи можу його позичити".
Утім, таке уникання технологій не впливає на творче мислення актора.
"Я так не гадаю. З іншого боку, навіть востаннє, коли я був на сцені [2010 року], у театрі дзвонили телефони, і люди відповідали на дзвінки. Якщо ні, вони знімали відео твого виступу. Я подумав, що все, все скінчено. Я більше так не можу", - додав Вокен.
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