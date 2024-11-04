Зірка серіалу "Затока Доусона" Джеймс Ван дер Бік повідомив про рак

Про це він сказав в інтервʼю People.

47-річний американський актор Джеймс Ван дер Бік, зірка серіалів "Затока Доусона", "C.S.I.: Кіберпростір", "Закон і порядок: Спеціальний корпус" розповів, що у нього виявили колоректальний рак.

"Я мав справу з цим діагнозом приватно і вживав заходів, щоб його вирішити за підтримки моєї неймовірної родини. Є привід для оптимізму, і я почуваюся добре", - зазначив актор.

За даними Американського онкологічного товариства, колоректальний рак, який починається в товстій або прямій кишці, є третім за поширеністю раком, діагностованим як у чоловіків, так і у жінок у США.

Ван Дер Бік відомий тим, що з 1998 по 2003 роки зіграв Доусона Лірі у серіалі "Затока Доусона". Він також зіграв головну роль у 26 епізодах серіалу "Не вір с*** з помешкання 23".

Ван Дер Бік з’явиться у фільмі Fox The Real Full Monty, який підвищуватиме обізнаність про тестування та дослідження раку простати, яєчок і колоректального раку. Спеціальна прем’єра фільму Fox відбудеться 9 грудня.