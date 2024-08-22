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Зірка "Щоденників вампіра" Кет Ґрем в Угорщині зустрілася з дітьми українських біженців

Дар'я Тарасова
22 серпня, 2024 четвер
14:07
Кіно Кет Ґрем

Американська акторка і співачка Кет Ґрем разом з агентством ООН у справах біженців відвідала українських дітей в Будапешті, які через повномасштабне вторгнення покинули Україну

Зміст

Відповідне відео вона виклала в своєму TikTok.

34-річна американська зірка Кет Ґрем, найбільш відома за роллю Бонні Беннет з телесеріалу "Щоденники вампіра" провела час з українськими дітьми, родини яких виїхали до Угорщини через розвʼязану Росією повномасштабну війну.

"Найкращим чином провели час з дітьми в Ukrainian space в Будапешті, Угорщина! Вони навчили мене мого першого танцю в TikTok. Дякую моїй родині УВКБ ООН за підтримку, розширення можливостей і привернення уваги до цих неймовірних дітей та їхніх сімей, які були змушені покинути свої домівки", - підписала відео Ґрем.

У ролику зірка танцює разом з дітьми під музику на телефоні, записуючи танець під тренд TikTok.

Управління верховного комісара ООН у справах біженців, або Агентство ООН у справах біженців, є глобальною міжурядовою організацією, яка присвячує свою діяльність порятунку життів, захисту прав і створенню кращого майбутнього для біженців, внутрішньо переміщених осіб та осіб без громадянства.

Теги:
Культура
Угорщина
підтримка України
біженці з України
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