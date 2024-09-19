Зірка "Титаніка" Кейт Вінслет згадала про Україну, відповідаючи на питання про хоробрість у кіноіндустрії
Британська оскароносна акторка Кейт Вінслет згадала про українців як приклад справжньої хоробрості, обговорюючи питання сміливості показувати оголене тіло
Про це вона сказала в інтервʼю Time.
48-річна британська акторка Кейт Вінслет поділилася думками про зйомки в біографічному фільмі режисера Еллен Курас "Лі", що розповідає про американську фотографку Лі Міллер. Вінслет зіграла у воєнній драмі головну роль.
Відповідаючи на коментар про те, що вона дуже хоробро показує своє тіло на екрані - і це після років цькувань через вагу, які пережила Вінслет на початку карʼєри, акторка зауважила, що не вважає це хоробрістю. Вона зазначила, що її дратує це слово, коли воно застосовується до жінок, які не користуються косметикою або почуваються комфортно у своєму тілі.
В одній зі сцен Міллер відпочиває топлес зі своїми друзями - образ довоєнного блаженства. Вінслет каже, що хотіла бути "найм'якшою фізичною версією" себе у фільмі, але зазначає, що Лі ніколи не зʼявляється голою в сексуальному контексті. Коли хтось на знімальному майданчику сказав їй втягнути живіт і сісти прямо, її реакція була: "Думаєш, я не знаю, що ти це бачиш? Я просто сказала: "У мене все добре".
"Це не до біса сміливо. Я не колишній начальник пошти, який бореться за справедливість, я не в Україні. Я виконую роботу, яка для мене важлива", - наголосила акторка.
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