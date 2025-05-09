Зважитись на "Сентиментальну подорож...": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо.

"Усе почалося з мами"

У кінотеатрах з 8 травня

День матері, напевно, саме те свято, під яке ця французька комедійна мелодрама режисера Кена Скотта за написаним ним сценарієм пасує особливо. В її основу ліг автобіографічний твір "Моя мама, Бог та Сільвія Вартан" юриста, радіо- та телеведучого Ролана Переза про самовідданість його матері, яка не зважила, що лікарі поставили її щойно народженому синові діагноз: через вроджену ваду стіп він не зможе ходити, а зробила усе, щоб син став на ноги. У певному сенсі мотиваційна стрічка, що ніколи не можна складати рук. Критики зазначають, що фільм жодного разу не опускається до вульгарного фарсу, сором'язливої ​​сімейної хроніки чи слізливої ​​мелодрами. Під час фінальних титрів глядач виходить із кінотеатру з радістю, що потайки перегорнув старі сімейні фотоальбоми. Важливо, що увесь процес екранізації супроводжувався тісною співпрацею режисера та Ролана Переза. Французька співачка Сільвія Вартан, фанатом якої був Ролан у дитинстві, охоче знялася у фільмі.

Отож Париж, 1963 рік. Естер народжує свою шосту дитину, однак при народженні лікарі діагностують у малюка ваду, через яку його майбутнє виглядає невесело. Такий вердикт маму не влаштовує. Що їй до думки навколишніх, якщо вона знає, що її хлопчик найталановитіший? Він не просто ходитиме, а й танцюватиме краще за них всіх. Підтримка матері трощить усі перепони на шляху Ролана. І Ролан не тільки вийде з дому, а й стане блискучим юристом.

У ролях Лейла Бехті, Джонатан Коен, Сільвія Вартан та ін.

"Сентиментальна подорож до планети Параджанова"

У кінотеатрах з 8 травня

Документальний фільм-пошанування геніального митця Сергія Параджанова з нагоди його сторічного ювілею. Режисер Тарас Томенко ("Будинок "Слово". Нескінчений роман") зняв цей фільм з активним використанням не тільки архівних кадрів, а й лялькової анімації і це вирізняє цю стрічку із низки інших, присвячених особистості Параджанова. До речі, сам Сергій Параджанов теж створював ляльки. Навіть в ув’язненні - зі всього, що потрапляло під руки. Приміром у таборі він не тільки зробив ляльку Лілії Брік ( жінки, якій зобов’язаний звільненням на рік раніше), а й зумів передати цю ляльку на волю. Фільм презентує унікальне художнє бачення знаменитого на увесь світ генія українського кінематографа, в оригінальний спосіб розкриває його творчий шлях та показує його боротьбу з радянськими репресіями. Продюсером стрічки став син видатного українського режисера Юрія Іллєнка (який працював оператором на зйомках "Тіней….") Пилип Іллєнко.

"Серфер"

У кінотеатрах з 8 травня

Цей психологічний трилер про людину, яку загнали в кут і яка відмовилася здатися, зняли спільними зусиллями Австралія, США, Ірландія та Велика Британія. Усі зйомки проходили в Австралії. Ірландський режисер Лоркан Фіннеган та сценарист Томас Мартін зауважили, що надихалися фільмом 1968 року "Плавець" з Бертом Ланкастером в головній ролі – стрічкою, яка є яскравим поєднанням мистецтва кіно й вічних проблем, що можуть спіткати кожного. У цій стрічці режисер зумів не тільки передати своє захоплення далекою Австралією, а й максимально використати спроможність Ніколаса Кейджа, щоб збагатити цю психодилічну історію новими барвами.

Отож "повернувшись до мальовничої місцини свого дитинства, головний герой прагне провести день із сином, але замість спокою стикається з агресією місцевих серферів, які проголосили себе володарями пляжу. Принижений, він вирішує не тікати, а залишитися. Його самотній протест перетворюється на безкомпромісну війну — за повагу, за гідність, за себе самого. Протягом семи днів напруга наростає, межі стираються, а боротьба стає все більш жорстокою".

У ролях Ніколас Кейдж, Фінн Літтл, Джуліан Макмехон, Джастін Росняк та ін.

"Бабуні"

На Netflix з 9 травня

Американська комедія режисера Стівена Чбоскі, створена за мотивами реальних подій, але не є їх буквальним відтворенням. Сюжет розгортається у Нью-Йорку і прославляє італійську кухню та родину. Про цю стрічку вже написали, що вона мудра, чесна і підбадьорлива, позбавлена нав'язливості і моралізаторства та є кінематографічним еквівалентом смачної їжі. І хоча фільм навряд чи претендуватиме на якісь визначні кінонагороди через доволі шаблонний розвиток подій та передбачуваність, однак торкає душу м'якою атмосферою, чудовою акторською грою ( передовсім актрис, які втілили образи бабусь - попри те, що хедлайнером фільму зазначений Вінс Вон ), та - хай неоригінальними - але людяними посилами. Приміром, як їжа спроможна долати мовні та культурні бар'єри чи наскільки вагомим можуть бути домашні кулінарні традиції. Ця стрічка про важливість дому і важливість відчувати себе людьми, а ще про зв'язок між людьми. І цим варто насолодитися.

"Утративши любу матір, чоловік ризикує всім, щоб ушанувати її пам’ять і відкрити італійський ресторан, у якому шеф-кухарками працюватимуть бабусі".

У ролях Вінс Вон, Сьюзен Серендон, Лоррейн Бракко, Талія Шайр, Бренда Ваккаро, Лінда Карделліні та ін.

"Покерфейс" ( 2 сезон)

На Peacock з 8 травня

Американський детективний серіал про таку собі Чарлі Кейл, яка має особливість: завжди чітко розуміє, хто їй бреше. Якось втрапивши у дуже небезпечну ситуацію, вона стає переслідуваною - спочатку своїм босом, а в другому сезоні — цілим злочинним синдикатом.Тікаючи, Чарлі подорожує Америкою та розв’язує різні заплутані історії, намагаючись також знайти вихід зі своєї. Критики стверджують, що увазі глядача - добротний і захопливий серіал, який впевнений, безкінечно кумедний та водночас несподівано емоційний. Чарлі Кейл завжди залишається людиною, за якою можна стежити годинами, куди б її не завела наступна дорога.

У ролях Наташа Ліонн, Синтія Еріво, Джанкарло Еспозіто та ін.