Зважитись на "Сентиментальну подорож...": що подивитися на вихідних
Від фільму, де про реального генія розповідають не тільки документальні кадри, а й ляльки, до кінорозповіді, яка є кінематографічним еквівалентом смачної їжі
Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо.
"Усе почалося з мами"
У кінотеатрах з 8 травня
День матері, напевно, саме те свято, під яке ця французька комедійна мелодрама режисера Кена Скотта за написаним ним сценарієм пасує особливо. В її основу ліг автобіографічний твір "Моя мама, Бог та Сільвія Вартан" юриста, радіо- та телеведучого Ролана Переза про самовідданість його матері, яка не зважила, що лікарі поставили її щойно народженому синові діагноз: через вроджену ваду стіп він не зможе ходити, а зробила усе, щоб син став на ноги. У певному сенсі мотиваційна стрічка, що ніколи не можна складати рук. Критики зазначають, що фільм жодного разу не опускається до вульгарного фарсу, сором'язливої сімейної хроніки чи слізливої мелодрами. Під час фінальних титрів глядач виходить із кінотеатру з радістю, що потайки перегорнув старі сімейні фотоальбоми. Важливо, що увесь процес екранізації супроводжувався тісною співпрацею режисера та Ролана Переза. Французька співачка Сільвія Вартан, фанатом якої був Ролан у дитинстві, охоче знялася у фільмі.
Отож Париж, 1963 рік. Естер народжує свою шосту дитину, однак при народженні лікарі діагностують у малюка ваду, через яку його майбутнє виглядає невесело. Такий вердикт маму не влаштовує. Що їй до думки навколишніх, якщо вона знає, що її хлопчик найталановитіший? Він не просто ходитиме, а й танцюватиме краще за них всіх. Підтримка матері трощить усі перепони на шляху Ролана. І Ролан не тільки вийде з дому, а й стане блискучим юристом.
У ролях Лейла Бехті, Джонатан Коен, Сільвія Вартан та ін.
"Сентиментальна подорож до планети Параджанова"
У кінотеатрах з 8 травня
Документальний фільм-пошанування геніального митця Сергія Параджанова з нагоди його сторічного ювілею. Режисер Тарас Томенко ("Будинок "Слово". Нескінчений роман") зняв цей фільм з активним використанням не тільки архівних кадрів, а й лялькової анімації і це вирізняє цю стрічку із низки інших, присвячених особистості Параджанова. До речі, сам Сергій Параджанов теж створював ляльки. Навіть в ув’язненні - зі всього, що потрапляло під руки. Приміром у таборі він не тільки зробив ляльку Лілії Брік ( жінки, якій зобов’язаний звільненням на рік раніше), а й зумів передати цю ляльку на волю. Фільм презентує унікальне художнє бачення знаменитого на увесь світ генія українського кінематографа, в оригінальний спосіб розкриває його творчий шлях та показує його боротьбу з радянськими репресіями. Продюсером стрічки став син видатного українського режисера Юрія Іллєнка (який працював оператором на зйомках "Тіней….") Пилип Іллєнко.
"Серфер"
У кінотеатрах з 8 травня
Цей психологічний трилер про людину, яку загнали в кут і яка відмовилася здатися, зняли спільними зусиллями Австралія, США, Ірландія та Велика Британія. Усі зйомки проходили в Австралії. Ірландський режисер Лоркан Фіннеган та сценарист Томас Мартін зауважили, що надихалися фільмом 1968 року "Плавець" з Бертом Ланкастером в головній ролі – стрічкою, яка є яскравим поєднанням мистецтва кіно й вічних проблем, що можуть спіткати кожного. У цій стрічці режисер зумів не тільки передати своє захоплення далекою Австралією, а й максимально використати спроможність Ніколаса Кейджа, щоб збагатити цю психодилічну історію новими барвами.
Отож "повернувшись до мальовничої місцини свого дитинства, головний герой прагне провести день із сином, але замість спокою стикається з агресією місцевих серферів, які проголосили себе володарями пляжу. Принижений, він вирішує не тікати, а залишитися. Його самотній протест перетворюється на безкомпромісну війну — за повагу, за гідність, за себе самого. Протягом семи днів напруга наростає, межі стираються, а боротьба стає все більш жорстокою".
У ролях Ніколас Кейдж, Фінн Літтл, Джуліан Макмехон, Джастін Росняк та ін.
"Бабуні"
На Netflix з 9 травня
Американська комедія режисера Стівена Чбоскі, створена за мотивами реальних подій, але не є їх буквальним відтворенням. Сюжет розгортається у Нью-Йорку і прославляє італійську кухню та родину. Про цю стрічку вже написали, що вона мудра, чесна і підбадьорлива, позбавлена нав'язливості і моралізаторства та є кінематографічним еквівалентом смачної їжі. І хоча фільм навряд чи претендуватиме на якісь визначні кінонагороди через доволі шаблонний розвиток подій та передбачуваність, однак торкає душу м'якою атмосферою, чудовою акторською грою ( передовсім актрис, які втілили образи бабусь - попри те, що хедлайнером фільму зазначений Вінс Вон ), та - хай неоригінальними - але людяними посилами. Приміром, як їжа спроможна долати мовні та культурні бар'єри чи наскільки вагомим можуть бути домашні кулінарні традиції. Ця стрічка про важливість дому і важливість відчувати себе людьми, а ще про зв'язок між людьми. І цим варто насолодитися.
"Утративши любу матір, чоловік ризикує всім, щоб ушанувати її пам’ять і відкрити італійський ресторан, у якому шеф-кухарками працюватимуть бабусі".
У ролях Вінс Вон, Сьюзен Серендон, Лоррейн Бракко, Талія Шайр, Бренда Ваккаро, Лінда Карделліні та ін.
"Покерфейс" ( 2 сезон)
На Peacock з 8 травня
Американський детективний серіал про таку собі Чарлі Кейл, яка має особливість: завжди чітко розуміє, хто їй бреше. Якось втрапивши у дуже небезпечну ситуацію, вона стає переслідуваною - спочатку своїм босом, а в другому сезоні — цілим злочинним синдикатом.Тікаючи, Чарлі подорожує Америкою та розв’язує різні заплутані історії, намагаючись також знайти вихід зі своєї. Критики стверджують, що увазі глядача - добротний і захопливий серіал, який впевнений, безкінечно кумедний та водночас несподівано емоційний. Чарлі Кейл завжди залишається людиною, за якою можна стежити годинами, куди б її не завела наступна дорога.
У ролях Наташа Ліонн, Синтія Еріво, Джанкарло Еспозіто та ін.
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