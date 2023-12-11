Кінцевою метою росіян є окупація всієї території України, - військовий експерт Дикий
Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону "Айдар" вважає, що кінцевою метою РФ є окупація всієї території України
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Ця мета в росіян не змінювалась. Навпаки, за час цієї війни вони остаточно самі себе переконали, що тільки ця мета для них має реальний сенс, а все інше для них є катастрофою", - зазначив він.
За його словами, будь-які інші речі для РФ є проміжними цілями. Кінцева мета - вихід на українсько-польський кордон, грубо кажучи.
"От як проміжною ціллю є Авдіївка або Мар'їнка, так само проміжною ціллю є вся Донецька область. Тому навіть вихід на кордони Донецької області не є кінцевою метою окупантів", - зауважив військовий експерт.
Враховуючи часові перспективи, Мар'їнка і Авдіївка залишаються найближчою ціллю РФ, додав він.
"Мар'їнка і Авдіївка - найближча мета росіян до 1 березня наступного року. Тобто, до того "ритуального дійства", яке у них має зображати нібито вибори президента Росії", - підсумував Дикий.
- Ввечері 11 грудня український Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 36 рашистських атак у районах східніше від Новобахмутівки, Авдіївки, південніше від Сєверного, Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів Донеччини.
- На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Вороги 12 разів марно атакували позиції наших захисників. Від артилерійського й мінометного вогню окупантів потерпала низка населених пунктів Донеччини.
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