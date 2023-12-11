Кінцевою метою росіян є окупація всієї території України, - військовий експерт Дикий

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Ця мета в росіян не змінювалась. Навпаки, за час цієї війни вони остаточно самі себе переконали, що тільки ця мета для них має реальний сенс, а все інше для них є катастрофою", - зазначив він.

За його словами, будь-які інші речі для РФ є проміжними цілями. Кінцева мета - вихід на українсько-польський кордон, грубо кажучи.

"От як проміжною ціллю є Авдіївка або Мар'їнка, так само проміжною ціллю є вся Донецька область. Тому навіть вихід на кордони Донецької області не є кінцевою метою окупантів", - зауважив військовий експерт.

Враховуючи часові перспективи, Мар'їнка і Авдіївка залишаються найближчою ціллю РФ, додав він.

"Мар'їнка і Авдіївка - найближча мета росіян до 1 березня наступного року. Тобто, до того "ритуального дійства", яке у них має зображати нібито вибори президента Росії", - підсумував Дикий.