Підрозділ ПК "Схід" мінусував дві ворожі ракети, біля Авдіївки Сили оборони відбили 36 атак: ситуація на фронті

Про це повідомив у вечірньому зведенні 11 грудня Генеральний штаб ЗСУ.

Унаслідок російських терористичних атак упродовж дня, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.

Як повідомили у Повітряному командуванні "Схід", близько 15:00 у Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділ командування знищив керовану авіаційну ракету Х-59. Ще одну таку саму ракету ліквідували кількома годинами пізніше в Запорізькій області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань не виявили.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілюють населені пункти з території РФ та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога в районі Синьківки Харківської області. Під артилерійським і мінометним вогнем рашистів опинилися близько 10 населених пунктів Харківщини.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 8 атак ворога в районах Спірного та Веселого на Донеччині. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів Луганщини та Донеччини.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника. Під артилерійським і мінометним вогнем ворога опинилися близько 10 населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 36 рашистських атак у районах східніше від Новобахмутівки, Авдіївки, південніше від Сєверного, Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів Донеччини.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Вороги 12 разів марно атакували позиції наших захисників. Від артилерійського й мінометного вогню окупантів потерпала низка населених пунктів Донеччини.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Натомість обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Золоту Ниву й Урожайне.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Запорізької області.

На Херсонському напрямку рашисти з артилерії обстріляли Антонівку та місто Херсон. Сили оборони України надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра у Херсонській області та завдають російським загарбникам вогневого ураження.

Ракетні війська вдарили по складу боєприпасів рашистів

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ ударили по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів, пункту управління й артилерійському засобу росіян.