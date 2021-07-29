Кіпр посилить умови в'їзду для невакцинованих українців
Кіпр на цьому тижні посилить умови в'їзду для невакцинованих українців
Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Коронавірус інфо".
"З цього тижня невакциновані пасажири повинні мати негативний ПЛР-тест (за 72 години), а також після прильоту пройти повторний ПЛР-тест. До отримання результату (3 години) громадяни залишаються на самоізоляції", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що станом на 26 липня вакцина Covishield не входить до переліку вакцин, які дозволяють подорожувати на Кіпр без ПЛР-тесту.
Водночас вакциновані пасажири в разі наявності сертифіката міжнародного зразка, виданого органами державної влади, можуть подорожувати без додаткових тестів.
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