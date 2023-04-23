Кіпр заморозив рахунки 13 людей, яких пов'язують із російськими олігархами

Про це пише Deutsche Welle.

Комісар з фінансів Кіпру Павлос Іоанну повідомив, що країна ввела жорсткі заходи щодо осіб і компаній, які, за відомостями США і Великої Британії, допомагали російським олігархам обходити санкції, введені проти РФ через війну в Україні.

Йдеться, зокрема, про реалізацію санкцій Великої Британії та США проти 13 фінансистів, які, як стверджується, допомагали російським олігархам, зокрема Алішеру Усманову та Роману Абрамовичу, обходити санкції й приховувати їхні фінансові активи. Повідомляється, що серед підозрюваних - як кіпріоти, так і особи, які мають і кіпрське, і російське громадянство.