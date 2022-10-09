Киргизстан відмовився проводити військові навчання ОДКБ
У Киргизстані скасували військові навчання ОДКБ "Непорушне братство", які мали відбутися з 10 по 14 жовтня
Про це повідомляє Радіо Свобода.
У міноборони Киргизстану оголосили, що навчання, які мали відбутися у місті Баликчі наступного тижня, скасовано. Про причини такого рішення нічого не говориться.
З 26 вересня по 8 жовтня війська країн організації договору колективної безпеки провели серію навчань у Казахстані "Взаємодія-2022", "Пошук-2022" та "Ешелон-2022". Далі військовослужбовці, мали вирушити до Киргизстану.
Однією з причин скасування навчань може бути конфлікт на кордоні Киргизстану і Таджикистану, коли під час стрілянини з обох боків загинули кілька десятків людей.
До ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.
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Ситуація на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася 14 вересня. За твердженням киргизької сторони, таджицькі прикордонники проникли на ділянку Киргизстану та "зайняли бойові позиції". Потім країни звинуватили одна одну в обстрілах.
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