Про це повідомляє Радіо Свобода.

У міноборони Киргизстану оголосили, що навчання, які мали відбутися у місті Баликчі наступного тижня, скасовано. Про причини такого рішення нічого не говориться.

З 26 вересня по 8 жовтня війська країн організації договору колективної безпеки провели серію навчань у Казахстані "Взаємодія-2022", "Пошук-2022" та "Ешелон-2022". Далі військовослужбовці, мали вирушити до Киргизстану.

Однією з причин скасування навчань може бути конфлікт на кордоні Киргизстану і Таджикистану, коли під час стрілянини з обох боків загинули кілька десятків людей.

До ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Ситуація на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася 14 вересня. За твердженням киргизької сторони, таджицькі прикордонники проникли на ділянку Киргизстану та "зайняли бойові позиції". Потім країни звинуватили одна одну в обстрілах.

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