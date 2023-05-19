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Кислиця в Радбезі ООН озвучив два варіанти виходу з ситуації для "кримінального бункерного дідуся"

19 травня, 2023 п'ятниця
01:28
Світ Сергій Кислиця

У Путіна є два шляхи виходу з нинішньої ситуації: або здатися, або повторити долю Адольфа Гітлера, який наклав на себе руки наприкінці Другої світової війни

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Укрінформ.

"У рашистського кримінального бункерного дідуся залишається два варіанти: або здатися, або повторити те, що сталося в іншому бункері 30 квітня 1945 року", – сказав Кислиця на засіданні Радбезу ООН, яке скликала Москва для "засудження поставок зброї Україні".

Постпред наголосив, що Україна продовжуватиме боротися, "доки кожен український громадянин і кожен клаптик нашої суверенної землі не буде звільнений, а Росія не зазнає воєнної поразки в Україні". І надалі зміцнюватиме міжнародну солідарність, "поки всі російські воєнні злочинці не будуть притягнуті до відповідальності".

Він додав, що "настав час для російських орд вивести свої війська з окупованих територій України без будь-яких зволікань – і не на автомобілях, вкрадених в українського населення". А також зауважив, що сотні тисяч нелегальних російських мігрантів також мають покинути Крим.

Сергій Кислиця наголосив, що головним елементом формули всеосяжного, справедливого й тривалого миру є дотримання Статуту ООН, зокрема щодо територіальної цілісності держав.

"Якщо Росія зацікавлена у виживанні, вона має вхопитися за цю резолюцію як за рятівний круг, і прямувати шляхом до миру, який вона окреслює", – сказав він.

Наприкінці свого виступу Кислиця звернувся до представників РФ.

"Змушений звернутися до представників злочинного путінського режиму мовою їхнього заступника міністра закордонних справ такого собі (Сергія) Рябкова. Настав час виконати настанови вашого начальника, який у січні минулого року в стилі гопника мав нахабство сказати те, що вам уже час виконати самим: "збирати манатки й вирушати" на рубежі 1991 року (в січні 2022 року Рябков заявляв, що НАТО має "збирати манатки й вирушати на рубежі 1997 року", – Ред.).

  • Перед засіданням Радбезу ООН Кислиця зауважив, що РФ скликала його, щоб поскаржитися на збиття своїх ракет в Україні
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