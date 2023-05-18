Росія збирає Радбез, щоб оскаржити збиття Україною ракет, - постпред в ООН Кислиця
Росія скликала засідання Ради безпеки ООН для того, щоб поскаржитися на збиття своїх ракет в Україні
Про це у Twitter написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
"Лавровці зажадали скликання Ради Безпеки ООН поскиглити про те, що їхні вундревафлі збиваються щоночі в небі над Україною, "винахідники-зрадники" яких вже на нарах. Хоча, судячи з успіхів лавровців, там уже мають бути вони самі", - написав Кислиця.
Засідання Ради безпеки ООН розпочалося о 22:00 за київським часом. Його скликали на запит РФ щодо постачання Україні західної зброї.
Відзначимо, що країна-агресор ініціювала проведення засідання після того, як під час чергового удару по Україні, які посилилися останнім часом, ЗСУ збили шість гіперзвукових ракет "Кинджал" за допомогою американських ЗРК Patriot.
- Нагадаємо, у ніч на 16 травня українська ППО ліквідувала відразу 6 "кинджалів", які ворог запустив на столицю. Це вже другий підтверджений випадок, коли ЗСУ вражають гіперзвукову ракету РФ.
- Після цього трьох російських учених, які працювали у сфері гіперзвукових технологій, взяли у РФ під варту за звинуваченням у "державній зраді".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.13
Купівля 37.13Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.07
- Актуальне
- Важливе