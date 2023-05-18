Про це у Twitter написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Лавровці зажадали скликання Ради Безпеки ООН поскиглити про те, що їхні вундревафлі збиваються щоночі в небі над Україною, "винахідники-зрадники" яких вже на нарах. Хоча, судячи з успіхів лавровців, там уже мають бути вони самі", - написав Кислиця.

Лавровці зажадали скликання Радбезу ООН поскиглити про те, що їхні вундревафлі збиваються щоночі в небі над Україною, «винахідники-зрадники» яких вже на нарах. Хоча судячи з успіхів лавровців, там вже мали бути вони самі. Дивись наживо о 22.00 за Києвом https://t.co/JwPyrw4QVK — Sergiy Kyslytsya ???????? (@SergiyKyslytsya) May 18, 2023

Засідання Ради безпеки ООН розпочалося о 22:00 за київським часом. Його скликали на запит РФ щодо постачання Україні західної зброї.

Відзначимо, що країна-агресор ініціювала проведення засідання після того, як під час чергового удару по Україні, які посилилися останнім часом, ЗСУ збили шість гіперзвукових ракет "Кинджал" за допомогою американських ЗРК Patriot.